Carreteras de México cerradas por volcadura y presencia de neblina hoy 28 de enero
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que esta mañana hay cierres en carreteras debido a accidentes viales y por condiciones climáticas adversas.
La mañana de este miércoles algunas carreteras de México se encuentran cerradas debido a accidentes viales y condiciones climáticas adversas, conoce qué tramos tienen afectaciones y algunas recomendaciones.
Accidentes provocan cierre en carreteras
En la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 27 con dirección Nuevo Teapa se registró una cierre a la circulación por retiro de una unidad siniestrada.
Por otro lado en la carretera Isla- Acayucan en el kilómetro 141 con dirección a Acayucan hay reducción de carriles por la volcadura de un tractocamión.
Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
Cierre de carretera por neblina
Debido a que hay presencia de neblina en la carretera Acatzingo-Cd. Mendoza se registra neblina en la zona de Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.
Recomendaciones para conducir con neblina
Conducir con condiciones climáticas adversas aumenta las probabilidades de tener un accidente, así que si vas a conducir en esta temporada y hay presencia de neblina en las carreteras te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, si por lo regular conduces a 100 kilómetros por hora deberás bajar a 50.
- Debes usar tus luces correctamente para asegurarte de que otros conductores puedan verte.
- Activa el aire acondicionado para que no se empañen las ventanas y el parabrisas y obstruyan tu visión pues es fundamental mantener el parabrisas despejado.
- Reduce el ruido y presta atención a tu entorno para que puedas anticiparte y reaccionar a tiempo ante una situación inesperada.
- Mantente en el carril derecho y evita adelantar pues en estas circunstancias podría ser arriesgado.
Tráiler provoca carambola en la carretera Córdoba-Veracruz
