Carreteras de México cerradas por volcadura y presencia de neblina hoy 28 de enero

La mañana de este miércoles algunas carreteras de México se encuentran cerradas debido a accidentes viales y condiciones climáticas adversas, conoce qué tramos tienen afectaciones y algunas recomendaciones.

Accidentes provocan cierre en carreteras

En la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 27 con dirección Nuevo Teapa se registró una cierre a la circulación por retiro de una unidad siniestrada.

Por otro lado en la carretera Isla- Acayucan en el kilómetro 141 con dirección a Acayucan hay reducción de carriles por la volcadura de un tractocamión.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 28, 2026

Cierre de carretera por neblina

Debido a que hay presencia de neblina en la carretera Acatzingo-Cd. Mendoza se registra neblina en la zona de Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

Recomendaciones para conducir con neblina

Conducir con condiciones climáticas adversas aumenta las probabilidades de tener un accidente, así que si vas a conducir en esta temporada y hay presencia de neblina en las carreteras te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, si por lo regular conduces a 100 kilómetros por hora deberás bajar a 50.



y aumentar la distancia de seguridad, si por lo regular conduces a 100 kilómetros por hora deberás bajar a 50. Debes usar tus luces correctamente para asegurarte de que otros conductores puedan verte.



para asegurarte de que otros conductores puedan verte. Activa el aire acondicionado para que no se empañen las ventanas y el parabrisas y obstruyan tu visión pues es fundamental mantener el parabrisas despejado.



para que no se empañen las ventanas y el parabrisas y obstruyan tu visión pues es fundamental mantener el parabrisas despejado. Reduce el ruido y presta atención a tu entorno para que puedas anticiparte y reaccionar a tiempo ante una situación inesperada.



para que puedas anticiparte y reaccionar a tiempo ante una situación inesperada. Mantente en el carril derecho y evita adelantar pues en estas circunstancias podría ser arriesgado.

