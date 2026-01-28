inklusion.png Sitio accesible
Gobierno declara estado de emergencia por epidemia de Influenza en Puerto Rico

Carreteras de México cerradas por volcadura y presencia de neblina hoy 28 de enero

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que esta mañana hay cierres en carreteras debido a accidentes viales y por condiciones climáticas adversas.

Cierre en carreteras por accidentes viales
Neblina y accidentes provocan cierres en carreteras|X: @GN_Carreteras
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La mañana de este miércoles algunas carreteras de México se encuentran cerradas debido a accidentes viales y condiciones climáticas adversas, conoce qué tramos tienen afectaciones y algunas recomendaciones.

Accidentes provocan cierre en carreteras

En la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 27 con dirección Nuevo Teapa se registró una cierre a la circulación por retiro de una unidad siniestrada.

Por otro lado en la carretera Isla- Acayucan en el kilómetro 141 con dirección a Acayucan hay reducción de carriles por la volcadura de un tractocamión.

Cierre de carretera por neblina

Debido a que hay presencia de neblina en la carretera Acatzingo-Cd. Mendoza se registra neblina en la zona de Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

Recomendaciones para conducir con neblina

Conducir con condiciones climáticas adversas aumenta las probabilidades de tener un accidente, así que si vas a conducir en esta temporada y hay presencia de neblina en las carreteras te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

  • Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, si por lo regular conduces a 100 kilómetros por hora deberás bajar a 50.
  • Debes usar tus luces correctamente para asegurarte de que otros conductores puedan verte.
  • Activa el aire acondicionado para que no se empañen las ventanas y el parabrisas y obstruyan tu visión pues es fundamental mantener el parabrisas despejado.
  • Reduce el ruido y presta atención a tu entorno para que puedas anticiparte y reaccionar a tiempo ante una situación inesperada.
  • Mantente en el carril derecho y evita adelantar pues en estas circunstancias podría ser arriesgado.

Tráiler provoca carambola en la carretera Córdoba-Veracruz

Accidentes viales

