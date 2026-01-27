FMF abre vacantes y busca becarios rumbo al Mundial 2026; lista de puestos, requisitos y dónde aplicar
¿Buscas empleo o liberar servicio social? La Federación Mexicana de Futbol busca desde estrategas visuales hasta gerentes de ventas; revisa los requisitos aquí.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó nuevas oportunidades laborales y de formación profesional como parte de su dinámica semanal Martes de Vacantes en LinkedIn, una iniciativa que cobra especial relevancia de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.
Las posiciones están dirigidas tanto a estudiantes que buscan liberar prácticas profesionales o servicio social, como a perfiles con experiencia en áreas clave para la operación del futbol mexicano; no obstante, es importante mencionar que no presentan el salario, por lo que se recomienda preguntar durante el proceso.
Las vacantes se concentran principalmente en Toluca y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), uno de los espacios estratégicos de la FMF donde se forman futbolistas y se produce contenido institucional y deportivo.
Vacantes disponibles en la Federación Mexicana de Futbol
La FMF detalló las posiciones abiertas, las cuales abarcan áreas creativas, administrativas, tecnológicas y de atención al cliente:
Estratega de narrativa visual / Comunicación
- Dirigida a estudiantes de comunicación interesados en fotografía, video y edición
- Ideal para liberar prácticas profesionales o servicio social
- Sede: Cantera del CAR
Analista Administrativo(a)
- Enfocada en control y gestión administrativa
- Sede: Toluca
Becario(a) de Soporte TI
- Para estudiantes que buscan experiencia en tecnología y soporte técnico
- Opción para prácticas o servicio social
- Sede: Toluca
Recepcionista de Hotel
- Perfil orientado a atención al cliente y servicio
- Sede: Centro de Alto Rendimiento
Prácticas y servicio social en áreas administrativas, salud ocupacional y comunicación interna
- Dirigido a estudiantes universitarios
- Sede: Toluca
Gerencia de Ventas
- Perfil con experiencia en ventas de patrocinios y dominio del inglés
- Enfocada en el área comercial de la FMF
¿Cómo aplicar a las vacantes de la FMF?
Las personas interesadas en formar parte de la
Federación Mexicana de Futbol
deben seguir estos pasos:
- Preparar su CV actualizado
- En el caso de perfiles creativos, incluir muestras de trabajo o edición
- Enviar la información al correo: talento@fmf.mx
- Indicar en el asunto la vacante de interés
FMF impulsa empleo inclusivo en el futbol mexicano
La FMF reiteró que todas sus contrataciones se realizan bajo un enfoque de inclusión y diversidad, sin distinción por raza, género, edad, religión, orientación sexual, condición social o estado civil.
La organización destacó que busca construir un entorno laboral donde el talento y la experiencia sean el principal criterio.
