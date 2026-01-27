inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cuatro líneas del Metro CDMX con retrasos de más de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones

FMF abre vacantes y busca becarios rumbo al Mundial 2026; lista de puestos, requisitos y dónde aplicar

¿Buscas empleo o liberar servicio social? La Federación Mexicana de Futbol busca desde estrategas visuales hasta gerentes de ventas; revisa los requisitos aquí.

vacantes FMF
Pasos para enviar tu CV a las nuevas áreas de comunicación y ventas|Ximena Ochoa | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó nuevas oportunidades laborales y de formación profesional como parte de su dinámica semanal Martes de Vacantes en LinkedIn, una iniciativa que cobra especial relevancia de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.

Las posiciones están dirigidas tanto a estudiantes que buscan liberar prácticas profesionales o servicio social, como a perfiles con experiencia en áreas clave para la operación del futbol mexicano; no obstante, es importante mencionar que no presentan el salario, por lo que se recomienda preguntar durante el proceso.

Las vacantes se concentran principalmente en Toluca y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), uno de los espacios estratégicos de la FMF donde se forman futbolistas y se produce contenido institucional y deportivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes disponibles en la Federación Mexicana de Futbol

La FMF detalló las posiciones abiertas, las cuales abarcan áreas creativas, administrativas, tecnológicas y de atención al cliente:

Estratega de narrativa visual / Comunicación

  • Dirigida a estudiantes de comunicación interesados en fotografía, video y edición
  • Ideal para liberar prácticas profesionales o servicio social
  • Sede: Cantera del CAR

Analista Administrativo(a)

  • Enfocada en control y gestión administrativa
  • Sede: Toluca

Becario(a) de Soporte TI

  • Para estudiantes que buscan experiencia en tecnología y soporte técnico
  • Opción para prácticas o servicio social
  • Sede: Toluca

Recepcionista de Hotel

  • Perfil orientado a atención al cliente y servicio
  • Sede: Centro de Alto Rendimiento

Prácticas y servicio social en áreas administrativas, salud ocupacional y comunicación interna

  • Dirigido a estudiantes universitarios
  • Sede: Toluca

Gerencia de Ventas

  • Perfil con experiencia en ventas de patrocinios y dominio del inglés
  • Enfocada en el área comercial de la FMF

Obras para el Mundial 2026 afectan a los comerciantes

¿Cómo aplicar a las vacantes de la FMF?

Las personas interesadas en formar parte de la Federación Mexicana de Futbol deben seguir estos pasos:

  • Preparar su CV actualizado
  • En el caso de perfiles creativos, incluir muestras de trabajo o edición
  • Enviar la información al correo: talento@fmf.mx
  • Indicar en el asunto la vacante de interés

FMF impulsa empleo inclusivo en el futbol mexicano

La FMF reiteró que todas sus contrataciones se realizan bajo un enfoque de inclusión y diversidad, sin distinción por raza, género, edad, religión, orientación sexual, condición social o estado civil.

La organización destacó que busca construir un entorno laboral donde el talento y la experiencia sean el principal criterio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Vacantes Futbol Mundial 2026

LO MÁS VISTO