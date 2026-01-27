FMF abre vacantes y busca becarios rumbo al Mundial 2026; lista de puestos, requisitos y dónde aplicar

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó nuevas oportunidades laborales y de formación profesional como parte de su dinámica semanal Martes de Vacantes en LinkedIn, una iniciativa que cobra especial relevancia de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.

Las posiciones están dirigidas tanto a estudiantes que buscan liberar prácticas profesionales o servicio social, como a perfiles con experiencia en áreas clave para la operación del futbol mexicano; no obstante, es importante mencionar que no presentan el salario, por lo que se recomienda preguntar durante el proceso.

Las vacantes se concentran principalmente en Toluca y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), uno de los espacios estratégicos de la FMF donde se forman futbolistas y se produce contenido institucional y deportivo.

Vacantes disponibles en la Federación Mexicana de Futbol

La FMF detalló las posiciones abiertas, las cuales abarcan áreas creativas, administrativas, tecnológicas y de atención al cliente:

Estratega de narrativa visual / Comunicación



Dirigida a estudiantes de comunicación interesados en fotografía, video y edición

Ideal para liberar prácticas profesionales o servicio social

Sede: Cantera del CAR

Analista Administrativo(a)



Enfocada en control y gestión administrativa

Sede: Toluca

Becario(a) de Soporte TI



Para estudiantes que buscan experiencia en tecnología y soporte técnico

Opción para prácticas o servicio social

Sede: Toluca

Recepcionista de Hotel



Perfil orientado a atención al cliente y servicio

Sede: Centro de Alto Rendimiento

Prácticas y servicio social en áreas administrativas, salud ocupacional y comunicación interna



Dirigido a estudiantes universitarios

Sede: Toluca

Gerencia de Ventas



Perfil con experiencia en ventas de patrocinios y dominio del inglés

Enfocada en el área comercial de la FMF

¿Cómo aplicar a las vacantes de la FMF?

Las personas interesadas en formar parte de la Federación Mexicana de Futbol deben seguir estos pasos:



Preparar su CV actualizado

actualizado En el caso de perfiles creativos, incluir muestras de trabajo o edición

Enviar la información al correo: talento@fmf.mx

Indicar en el asunto la vacante de interés

FMF impulsa empleo inclusivo en el futbol mexicano

La FMF reiteró que todas sus contrataciones se realizan bajo un enfoque de inclusión y diversidad, sin distinción por raza, género, edad, religión, orientación sexual, condición social o estado civil.

La organización destacó que busca construir un entorno laboral donde el talento y la experiencia sean el principal criterio.

