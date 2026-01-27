Martes de Frescura de Walmart llega con ofertas imperdibles en frutas y verduras
¿Tu bolsillo sufre por la cuesta de enero? Excelentes ofertas en alimentos este Martes de Frescura de Walmart; precio bajos también en pollo y carne.
Si tu bolsillo ya está sufriendo por la cuesta de enero y tienes preocupaciones de que tu dinero no te alcance para la comida, en Walmart los clientes pueden encontrar las mejores ofertas en frutas, verduras, pollo y carne por el Martes de Frescura .
Con el objetivo de que tus hijos crezcan sanos y fuertes es necesario que cuenten con una alimentación balanceada e ahí la importancia de que consuman alimentos ricos en vitaminas y hierro. De esta manera es menos probable que se enfermen en esta temporada de frío.
Tips para enfrentar la cuesta de enero
Precio de las frutas este Martes de Frescura
- Betabel: 39.90 pesos el kilo
- Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo
- Champiñones: 99 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 21.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
- Papa en malla: 27.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo
- Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
- Apio: 36.90 pesos el kilo
- Melón: 28.90 pesos el kilo
- Uva verde: 104 pesos el kilo
- Papaya: 44.50 pesos el kilo
- Sandía roja: 16.90 pesos el kilo
- Plátano Chiapas: 25.50 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 29.90 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 39.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo
- Toronja: 19.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 69 pesos el kilo
¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?
- Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo
- Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo
- Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo
- Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo
