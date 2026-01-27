Martes de Frescura de Walmart llega con ofertas imperdibles en frutas y verduras

Si tu bolsillo ya está sufriendo por la cuesta de enero y tienes preocupaciones de que tu dinero no te alcance para la comida, en Walmart los clientes pueden encontrar las mejores ofertas en frutas, verduras, pollo y carne por el Martes de Frescura .

Con el objetivo de que tus hijos crezcan sanos y fuertes es necesario que cuenten con una alimentación balanceada e ahí la importancia de que consuman alimentos ricos en vitaminas y hierro. De esta manera es menos probable que se enfermen en esta temporada de frío.

Tips para enfrentar la cuesta de enero

Precio de las frutas este Martes de Frescura

Betabel: 39.90 pesos el kilo

Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo

Champiñones: 99 pesos el kilo

Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo

Papa blanca: 21.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo

Papa en malla: 27.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo

Zanahoria: 13.90 pesos el kilo

Apio: 36.90 pesos el kilo

Melón: 28.90 pesos el kilo

Uva verde: 104 pesos el kilo

Papaya: 44.50 pesos el kilo

Sandía roja: 16.90 pesos el kilo

Plátano Chiapas: 25.50 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo

Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo

Manzana gala: 29.90 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 39.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo

Toronja: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 69 pesos el kilo

¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?

Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo

Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo

Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo

Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo



