Martes de Frescura de Walmart llega con ofertas imperdibles en frutas y verduras

¿Tu bolsillo sufre por la cuesta de enero? Excelentes ofertas en alimentos este Martes de Frescura de Walmart; precio bajos también en pollo y carne.

México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Si tu bolsillo ya está sufriendo por la cuesta de enero y tienes preocupaciones de que tu dinero no te alcance para la comida, en Walmart los clientes pueden encontrar las mejores ofertas en frutas, verduras, pollo y carne por el Martes de Frescura .

Con el objetivo de que tus hijos crezcan sanos y fuertes es necesario que cuenten con una alimentación balanceada e ahí la importancia de que consuman alimentos ricos en vitaminas y hierro. De esta manera es menos probable que se enfermen en esta temporada de frío.

Tips para enfrentar la cuesta de enero

Precio de las frutas este Martes de Frescura

  • Betabel: 39.90 pesos el kilo
  • Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo
  • Champiñones: 99 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Papa blanca: 21.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
  • Papa en malla: 27.90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo
  • Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
  • Apio: 36.90 pesos el kilo

Precio de las frutas este Martes de Frescura

  • Melón: 28.90 pesos el kilo
  • Uva verde: 104 pesos el kilo
  • Papaya: 44.50 pesos el kilo
  • Sandía roja: 16.90 pesos el kilo
  • Plátano Chiapas: 25.50 pesos el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana Red Delicious: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo
  • Toronja: 19.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 69 pesos el kilo

¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?

  • Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo
  • Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo
  • Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo
  • Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo

