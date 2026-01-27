inklusion.png Sitio accesible
Reportan accidentes y clima adverso en estas rutas hacia CDMX y Veracruz; estado de carreteras hoy 27 de enero

Desde choques en Tlaxcala hasta neblina densa en Veracruz; te decimos qué tramos carreteros están operando con normalidad y dónde hay cierres parciales.

Autoridades informan sobre accidentes activos en Veracruz y Tlaxcala|Guardia Nacional Carreteras | X
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Este martes 27 de enero, autoridades informaron sobre el estado de circulación en diversas autopistas y carreteras federales, donde se reportan cierres parciales, bloqueos , restablecimiento de tránsito y condiciones climáticas adversas.

Ante ello, CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras recomienda a los automovilistas planear sus traslados y extremar precauciones durante todo el día.

Carreteras con cierre parcial o afectaciones

De acuerdo con las autoridades, los puntos del país mantienen reducción de carriles debido a accidentes viales, lo que genera tránsito lento:

  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 188, dirección Cuernavaca: cierre parcial por atención de un accidente, tras la salida del camino de una camioneta.
  • Carretera Córdoba–entronque La Tinaja, km 030+200, Veracruz : reducción de circulación por accidente vial; autoridades trabajan en la zona.
  • Libramiento Norte de la Ciudad de México, km 201+700, Tlaxcala, dirección Querétaro: cierre parcial por accidente vial, con afectaciones al flujo vehicular.

Carreteras con circulación restablecida y libre

En contraste, los siguientes tramos ya operan con normalidad tras la atención de incidentes:

  • Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 264, dirección Córdoba: el accidente fue atendido y la circulación se encuentra totalmente restablecida.
  • Autopista México–Cuernavaca, km 36, dirección Ciudad de México : el incidente fue resuelto y el tramo opera de manera normal, sin reducción de carriles.

Lluvia y neblina afectan visibilidad en Veracruz

Además de los percances viales, se reportan condiciones climáticas adversas en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, a la altura del poblado de Fortín, donde la lluvia y la neblina reducen la visibilidad.

Las autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con extrema precaución.

Recomendaciones para viajar con seguridad

Para evitar contratiempos, se recomienda a los automovilistas:

  • Revisar el estado de las carreteras antes de salir
  • Respetar límites de velocidad y señalamientos
  • Mantener distancia entre vehículos, especialmente con lluvia o neblina
  • Considerar rutas alternas ante cierres parciales

Las autoridades continúan con el monitoreo de las vialidades y actualizarán la información conforme se restablezca la circulación.

