Reportan accidentes y clima adverso en estas rutas hacia CDMX y Veracruz; estado de carreteras hoy 27 de enero

Este martes 27 de enero, autoridades informaron sobre el estado de circulación en diversas autopistas y carreteras federales, donde se reportan cierres parciales, bloqueos , restablecimiento de tránsito y condiciones climáticas adversas.

Ante ello, CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras recomienda a los automovilistas planear sus traslados y extremar precauciones durante todo el día.

Carreteras con cierre parcial o afectaciones

De acuerdo con las autoridades, los puntos del país mantienen reducción de carriles debido a accidentes viales, lo que genera tránsito lento:



Autopista Cuernavaca–Acapulco , km 188, dirección Cuernavaca: cierre parcial por atención de un accidente, tras la salida del camino de una camioneta.

Carretera Córdoba–entronque La Tinaja, km 030+200, Veracruz

, km 030+200, Libramiento Norte de la Ciudad de México, km 201+700, Tlaxcala, dirección Querétaro: cierre parcial por accidente vial, con afectaciones al flujo vehicular.

Carreteras con circulación restablecida y libre

En contraste, los siguientes tramos ya operan con normalidad tras la atención de incidentes:



Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba , km 264, dirección Córdoba: el accidente fue atendido y la circulación se encuentra totalmente restablecida.

Autopista México–Cuernavaca, km 36, dirección Ciudad de México

Lluvia y neblina afectan visibilidad en Veracruz

Además de los percances viales, se reportan condiciones climáticas adversas en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, a la altura del poblado de Fortín, donde la lluvia y la neblina reducen la visibilidad.

Las autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con extrema precaución.

Recomendaciones para viajar con seguridad

Para evitar contratiempos, se recomienda a los automovilistas:



Revisar el estado de las carreteras antes de salir

Respetar límites de velocidad y señalamientos

y señalamientos Mantener distancia entre vehículo s, especialmente con lluvia o neblina

s, especialmente con lluvia o neblina Considerar rutas alternas ante cierres parciales

Las autoridades continúan con el monitoreo de las vialidades y actualizarán la información conforme se restablezca la circulación.

