Reportan accidentes y clima adverso en estas rutas hacia CDMX y Veracruz; estado de carreteras hoy 27 de enero
Desde choques en Tlaxcala hasta neblina densa en Veracruz; te decimos qué tramos carreteros están operando con normalidad y dónde hay cierres parciales.
Este martes 27 de enero, autoridades informaron sobre el estado de circulación en diversas autopistas y carreteras federales, donde se reportan cierres parciales, bloqueos , restablecimiento de tránsito y condiciones climáticas adversas.
Ante ello, CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras recomienda a los automovilistas planear sus traslados y extremar precauciones durante todo el día.
Carreteras con cierre parcial o afectaciones
De acuerdo con las autoridades, los puntos del país mantienen reducción de carriles debido a accidentes viales, lo que genera tránsito lento:
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 188, dirección Cuernavaca: cierre parcial por atención de un accidente, tras la salida del camino de una camioneta.
- Carretera Córdoba–entronque La Tinaja, km 030+200, Veracruz : reducción de circulación por accidente vial; autoridades trabajan en la zona.
- Libramiento Norte de la Ciudad de México, km 201+700, Tlaxcala, dirección Querétaro: cierre parcial por accidente vial, con afectaciones al flujo vehicular.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 030+200, de la carretera Córdoba-Ent. La Tinaja. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/kesGUC2V9i— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 27, 2026
Carreteras con circulación restablecida y libre
En contraste, los siguientes tramos ya operan con normalidad tras la atención de incidentes:
- Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 264, dirección Córdoba: el accidente fue atendido y la circulación se encuentra totalmente restablecida.
- Autopista México–Cuernavaca, km 36, dirección Ciudad de México : el incidente fue resuelto y el tramo opera de manera normal, sin reducción de carriles.
Lluvia y neblina afectan visibilidad en Veracruz
Además de los percances viales, se reportan condiciones climáticas adversas en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, a la altura del poblado de Fortín, donde la lluvia y la neblina reducen la visibilidad.
Las autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con extrema precaución.
Recomendaciones para viajar con seguridad
Para evitar contratiempos, se recomienda a los automovilistas:
- Revisar el estado de las carreteras antes de salir
- Respetar límites de velocidad y señalamientos
- Mantener distancia entre vehículos, especialmente con lluvia o neblina
- Considerar rutas alternas ante cierres parciales
Las autoridades continúan con el monitoreo de las vialidades y actualizarán la información conforme se restablezca la circulación.
