inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Gobierno declara estado de emergencia por epidemia de Influenza en Puerto Rico

Las 5 carreras técnicas nuevas en CETIS y CBTIS que se impartirán en Hidalgo

Las nuevas carreras comenzarán a ser impartidas a partir del próximo ciclo escolar 2026-2027 

CETIS tendrá nuevas carreras
CETIS tendrá nuevas carreras|X: @mario_delgado
Notas,
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

Los planteles del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en el estado de Hidalgo anunciaron la apertura de cinco nuevas carreras técnicas que comenzarán a impartirse a partir de agosto de 2026.

Esta ampliación forma parte de la actualización de la oferta educativa dirigida a jóvenes egresados de secundaria que buscan formación media superior con enfoque tecnológico y profesional.

La presentación de la nueva oferta fue realizada en una conferencia de prensa en la que participaron directores de distintos planteles del sistema educativo, perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Las cinco especialidades responden a las necesidades del mercado laboral contemporáneo y a los perfiles emergentes en la industria tecnológica y de servicios.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué carreras se ofrecerán y a partir de cuándo?

Los jóvenes de Hidalgo podrán inscribirse en las siguientes carreras técnicas desde el próximo agosto de 2026:

  • Programación. Orientada a objetos, enfocada al desarrollo de software y soluciones informáticas.
  • Nube e infraestructura. Centrada en la gestión de plataformas digitales y servicios en la nube.
  • Pensamiento algorítmico. Fortalece el razonamiento lógico para resolver problemas técnicos.
  • Administración de proyectos tecnológicos. Tendrá énfasis en la planificación y ejecución de iniciativas tecnológicas.
  • Creatividad e innovación. Orientada al diseño de soluciones aplicadas y estrategias innovadoras en distintos sectores.

Estas nuevas opciones se suman a la oferta existente de los 15 planteles de CETIS y CBTIS en Hidalgo, que ya contemplan carreras como aeronáutica, electromovilidad, robótica y automatización, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras.

La actualización de la oferta educativa busca adaptarse a los cambios tecnológicos y a las demandas del entorno productivo, lo que permitirá a los estudiantes contar con formación especializada antes de ingresar al mercado laboral o continuar con estudios superiores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Hidalgo

LO MÁS VISTO