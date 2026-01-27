Las 5 carreras técnicas nuevas en CETIS y CBTIS que se impartirán en Hidalgo

Los planteles del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en el estado de Hidalgo anunciaron la apertura de cinco nuevas carreras técnicas que comenzarán a impartirse a partir de agosto de 2026.

Esta ampliación forma parte de la actualización de la oferta educativa dirigida a jóvenes egresados de secundaria que buscan formación media superior con enfoque tecnológico y profesional.

La presentación de la nueva oferta fue realizada en una conferencia de prensa en la que participaron directores de distintos planteles del sistema educativo, perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Las cinco especialidades responden a las necesidades del mercado laboral contemporáneo y a los perfiles emergentes en la industria tecnológica y de servicios.

¿Qué carreras se ofrecerán y a partir de cuándo?

Los jóvenes de Hidalgo podrán inscribirse en las siguientes carreras técnicas desde el próximo agosto de 2026:



Programación. Orientada a objetos, enfocada al desarrollo de software y soluciones informáticas.

Orientada a objetos, enfocada al desarrollo de software y soluciones informáticas. Nube e infraestructura . Centrada en la gestión de plataformas digitales y servicios en la nube.

. Centrada en la gestión de plataformas digitales y servicios en la nube. Pensamiento algorítmico . Fortalece el razonamiento lógico para resolver problemas técnicos.

. Fortalece el razonamiento lógico para resolver problemas técnicos. Administración de proyectos tecnológicos . Tendrá énfasis en la planificación y ejecución de iniciativas tecnológicas.

. Tendrá énfasis en la planificación y ejecución de iniciativas tecnológicas. Creatividad e innovación. Orientada al diseño de soluciones aplicadas y estrategias innovadoras en distintos sectores.

Estas nuevas opciones se suman a la oferta existente de los 15 planteles de CETIS y CBTIS en Hidalgo, que ya contemplan carreras como aeronáutica, electromovilidad, robótica y automatización, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras.

La actualización de la oferta educativa busca adaptarse a los cambios tecnológicos y a las demandas del entorno productivo, lo que permitirá a los estudiantes contar con formación especializada antes de ingresar al mercado laboral o continuar con estudios superiores.

