Un estudio desata preocupación en México: ¿Por qué los mayores de 66 años son los que más deudas tienen?

La firma Bravo establece en su reporte Perfil del deudor mexicano 2025 que la deuda promedio en México superó los 193 mil pesos. El análisis recoge más de 30 mil casos y confirma que los adultos mayores de 66 años enfrentan los pasivos más altos.

Deudas en México: ¿Por qué el monto se dispara después de los 66 años?

El grupo de adultos mayores a partir de los 66 años sostiene una deuda promedio de $292,090.10 pesos, cifra que triplica el saldo inicial de los deudores más jóvenes (21 a 25 años), quienes promedian apenas 79 mil pesos.

Bravo concluye que esta tendencia no responde a gastos irresponsables, sino a una acumulación de compromisos financieros a largo plazo y a un mayor acceso a financiamiento en etapas avanzadas de la vida. Mientras el promedio nacional de deuda creció un 6.3 por ciento, los ingresos mensuales de los hogares registraron una baja sostenida.

La falta de planificación presupuestaria y una educación financiera limitada son las causas principales del sobreendeudamiento. Según datos del informe, 7 de cada 10 personas admiten que sus gastos mensuales superan ampliamente sus ingresos, lo que genera un ciclo de dependencia crediticia difícil de romper.

Perfil del deudor mexicano 2025 por grupo de edad

El reporte detalla una progresión constante en la acumulación de pasivos conforme avanza el ciclo vital de los mexicanos:

31 a 35 años: Concentran el mayor número de deudores (21%), con un saldo promedio de 175 mil pesos .

Concentran el mayor número de deudores (21%), con un saldo promedio de . 41 a 45 años: La situación se pronuncia con pasivos que alcanzan los 221 mil pesos .

La situación se pronuncia con pasivos que alcanzan los . Mayores de 66 años: Representan el umbral máximo de deuda con más de 290 mil pesos pendientes de pago.

La Condusef advierte que este escenario ha derivado en que 2 de cada 3 personas en México padezcan estrés financiero , un fenómeno donde las dificultades económicas impactan directamente en la salud física. La firma Bravo señala que, pese a que el 61 por ciento de los deudores cuenta con licenciatura, el desconocimiento en la gestión de pasivos sigue siendo el mayor desafío para la estabilidad económica nacional al cierre de 2025.