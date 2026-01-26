SMN advierte por lluvias torrenciales y posibles inundaciones en tres estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El frente frío número 30 obliga a extremar precauciones ante el riesgo inminente de inundaciones y desbordamiento de ríos.

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo de inundación por el frente frío 30?

La Conagua anticipa que las precipitaciones más intensas afectarán las zonas bajas del sureste mexicano, con especial peligro en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca. La acumulación de agua demanda vigilancia permanente en los niveles de ríos y arroyos para evitar desbordamientos.

Alerta de la Conagua para el lunes 26 de enero: Riesgos inmediatos por temporal y masa ártica

La interacción de la masa de aire ártico con el sistema frontal genera condiciones críticas de seguridad en gran parte del territorio nacional:

Inundaciones y Deslaves: Peligro extremo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco por saturación de suelos.

Peligro extremo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco por saturación de suelos. Evento de "Norte" Intenso: Rachas de viento de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de hasta 100 km/h en el litoral de Veracruz.

Rachas de viento de en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de hasta 100 km/h en el litoral de Veracruz. Oleaje Elevado: Marejadas de 4 a 5 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y el Golfo de Tehuantepec.

Marejadas de de altura en costas de Veracruz, Tabasco y el Golfo de Tehuantepec. Frío Gélido: Temperaturas de -15 a -10 grados con heladas en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Las condiciones para la caída de nieve o aguanieve prevalecerán en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba durante las próximas horas. El descenso térmico extremo se extenderá a las zonas serranas de la Mesa del Norte y el centro de la República.

Pronóstico de lluvias y viento: ¿Qué esperar para el martes?

El Servicio Meteorológico Nacional establece que el ambiente gélido y el evento de "Norte" se mantendrán hasta el martes. Se anticipan lluvias muy fuertes en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Tabasco y Campeche, mientras que las rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec continuarán superando los 110 km/h.

La población en zonas costeras debe anticipar la caída de árboles y anuncios publicitarios debido a la intensidad de las rachas. Las autoridades de Protección Civil recomiendan utilizar ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a niños y adultos mayores ante el avance de la masa ártica que cubre el norte, centro y oriente del país.