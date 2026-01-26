¡Tránsito lento! Bloqueos y accidentes paralizan carreteras hoy lunes

La circulación es lenta o incluso está paralizada en varias autopistas y carreteras del país hoy lunes 26 de enero a consecuencia de bloqueos y accidentes automovilísticos, de acuerdo con información de las autoridades de vigilancia y de tránsito.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), además de la Guardia Nacional Carreteras, alertaron a los automovilistas de carga vehicular, cierres totales o parciales a la circulación y movilización de servicios de emergencia con el objetivo de que queden atrapados en los embotellamientos y bajen su velocidad al transitar por las zonas afectadas.

Ángeles Verdes brindan apoyo gratis para los conductores en carreteras de México

Accidente en carretera Norponiente de Saltillo

Guardia Nacional informó que hay cierre parcial en la circulación por un accidente vial que se registró cerca del kilómetro 003 +400 de la carretera Norponiente de Saltillo. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

#TomePrecauciones en #Coahuila continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 003+400 de la carretera Norponiente de Saltillo. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 26, 2026

Falla mecánica en la autopista Córdoba-Veracruz

Los automovilistas se enfrentan a la reducción de carriles en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 1, dirección a Córdoba por la falla mecánica de un tracto camión.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 1, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 26, 2026

¿Qué pasa en la autopista Cuernavaca-Acapulco?

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96 al 99 en dirección a Cuernavaca. El tránsito lento no se debe a algún accidente, solo hay alta afluencia de conductores. Ante ellos las autoridades llaman a los viajeros a manera con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco. Registra carga vehicular del km 96 al 99 en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 26, 2026

