Bloqueos y accidentes en carreteras hoy domingo 25 de enero provocan cierres totales

El avance de automóviles en las carreteras y autopistas es complicado hoy 25 de enero debido a los accidentes y condiciones de neblina, por lo que algunas vialidades ya tienen cierres totales o parciales.

Las autoridades de tránsito piden a los conductores bajar la velocidad y manejar con precaución ante el cierre de carriles y el clima, el cual impide ver adecuadamente.

¿Cómo está la autopista México-Pachuca?

La autopista México-Pachuca se reabrió en la noche del sábado, después de que se controló la fuga de gas natural a la altura del kilómetro 54+500, informó el Sistema Estatal de Protección Civil de Hidalgo.

La fuga activó un amplio operativo de seguridad ya que se trata de una de las vías más transitadas entre la Ciudad de México y la capital hidalguense. Ante e riesgo de explosión y exposición, ambos sentidos de la carretera se cerraron.

#Hidalgo #Almomento Se reabre la circulación en la autopista México-Pachuca, luego de que se controló la #fuga de #gas en el municipio de #Tizayuca, la @SSP_Hidalgo informó que ya no existe riesgo, por lo que se abrieron los carriles en ambas direcciones, paulatinamente regresan… pic.twitter.com/Q3Q4HdFG5T — Leonardo Herrera (@herreleo) January 25, 2026

¿Qué pasó en la carretera México-Cuernavaca?

La Guardia Nacional informó en la noche del sábado que tras el incendio de un vehículo por un accidente se cerrarían ambos sentidos de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, Estado de México.

#TomePrecauciones en #Morelos se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por #AccidenteVial y incendio de vehículo, cerca del km 046+300 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del Mpio. Huitzilac, Edo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9nl35kuwTI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 25, 2026

Neblina en Puente Cazones-Entronque Totomoxtle

De acuerdo con CAPUFE, se registra neblina en Cazones-Entronque Totomoxtle. Para evitar accidentes se pide disminuir la velocidad y extremar precauciones al manejar.

🌧️🌩️CONDICIONES CLIMÁTICAS🌧️🌩️

Pte. Cazones - Ent. Totomoxtle, registra #neblinadensa. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 25, 2026

¿Qué pasa en la autopista Acayucan-Cosoleacaque?

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 22, en dirección a Cosoleacaque, tras un accidente. Se desconoce si hay personas lesionadas.

