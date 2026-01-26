Banco del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran la pensión este martes 27 de enero

El calendario de dispersión de apoyos sociales marca una jornada clave para miles de familias que esperan el depósito correspondiente al bimestre actual. Este martes 27 de enero, un grupo específico de titulares del Banco del Bienestar 2026 recibe su pensión de acuerdo con el esquema alfabético que ordena los pagos en todo el territorio nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes cobran su pensión este martes 27 de enero?

Este martes corresponde el depósito a tres grupos de beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V, según el calendario oficial vigente. Este segmento representa uno de los últimos turnos del mes para acceder al apoyo bimestral del programa social.

La asignación por letra inicial del apellido paterno obedece a una lógica operativa que evita aglomeraciones en ventanillas y cajeros automáticos del país. Los titulares pueden verificar su fecha exacta de cobro en el portal oficial de la Secretaría del Bienestar o mediante los canales digitales institucionales.

El recurso permanece disponible en la tarjeta personal sin límite de tiempo para su retiro , lo que permite a cada titular acudir cualquier día posterior. Además, existe la opción de utilizar cajeros automáticos o efectuar compras directas en comercios afiliados al sistema de pago electrónico del banco.

Las personas que recibirán el anteúltimo monto de pensión del mes de enero con Tarjeta con Bienestar 2026. |X: @A_MontielR

Programas Bienestar: ¿a quiénes les corresponden estos pagos?

El dinero permanece disponible en la tarjeta desde el momento del depósito. No existe obligación de retiro inmediato, por lo que cada beneficiario decide cuándo usar cajeros, realizar compras electrónicas o administrar su pensión según necesidades personales. De acuerdo con el calendario vigente, estos son los Programas del Bienestar que reciben pago durante el bimestre enero febrero:

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Las autoridades federales recomiendan consultar solo fuentes oficiales. El Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar actualizan canales digitales, donde cada titular revisa estatus, fechas y recomendaciones para un cobro seguro, confiable y ordenado.