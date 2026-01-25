Luego del gasto millonario, ministros de la SCJN afirman que no utilizarán sus camionetas de lujo

Hace días la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) anunció la compra de camionetas blindadas para sus ministros y ministras, asegurando que comprarlas era mejor que rentarlas (una práctica que hacían los ministros anteriores). Sin embargo, luego de controversias y de haber gastado millones de pesos en los vehículos, decidieron que no las van a utilizar.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la SCJN informó que los ministros decidieron no utilizar las camionetas blindadas y que solicitarán el proceso para su devolución. En caso de no lograrlo, pondrían los vehículos a disposición de juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.

A pesar de que también detallaron que están comprometidos con el "uso eficiente y responsable" de los recursos públicos, el gasto de millones de pesos para comprar las camionetas ha sido muy criticado en redes sociales, para que, al final, den marcha atrás y decidan no utilizarlas. Por lo pronto, darán una conferencia de prensa al respecto el lunes 26 de enero.

Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan… — Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026

Las camionetas compradas por la SCJN

Fue el 22 de enero cuando la SCJN informó sobre la renovación de los vehículos, señalando que serían utilizados para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y protección para los ministros.

En total, compraron nueve camionetas blindadas tipo Jeep. Aunque se gastaron millones de pesos en obtenerlas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida representaba un ahorro muy grande al cambiar los contratos de renta por una compra total.

En los primeros días estaban seguros de que la medida era la correcta, pero poco tiempo después dieron un paso atrás e informaron que no utilizarán las camionetas, buscando regresarlas.

