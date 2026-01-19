La Suprema Corte modifica el transporte en este Estado de México a través de un fallo histórico

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico que redefine reglas clave del transporte público en Chihuahua , con impacto directo en conductores y usuarios. La SCJN revisó criterios legales estatales y abrió un nuevo escenario regulatorio para el estado.

El fallo marca un precedente nacional al analizar concesiones, herencias y requisitos técnicos, bajo la mirada de la SCJN. Para Chihuahua, el dictamen implica ajustes legales inmediatos que fortalecen certeza jurídica y equilibrio entre servicio, seguridad y derechos de taxistas locales.

El transporte en Chihuahua cambia para siempre tras el fallo de la SCJN

La resolución del Pleno valida el proceso legislativo estatal y confirma la vigencia general de la Ley de Transporte. El análisis atendió impugnaciones sobre concesiones de taxi, transmisión familiar y parámetros vehiculares, con criterios claros que reducen discrecionalidad administrativa local.

El fallo también corrige disposiciones que negaban derechos sin pruebas firmes dentro del sistema de taxis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una porción del artículo 92 Bis y fragmentos del artículo 150, con énfasis en seguridad y certeza jurídica.

Eliminación de criterios basados solo en indicios para negar concesiones heredadas

de criterios basados solo en indicios para negar concesiones heredadas Ajuste a límites de antigüedad vehicular en centros de población pequeños

en centros de población pequeños Prioridad a revisiones físico mecánicas como garantía de seguridad

Confirmación de un sistema legal que reduce discrecionalidad oficial

¿Por qué el fallo de la SCJN beneficia a los taxis en Chihuahua?

El mayor impacto aparece en la herencia de concesiones, donde el artículo 92 Bis ya no permite negativas basadas solo en sospechas. Esta corrección fortalece legalidad, presunción de licitud y estabilidad laboral para las familias de conductores de taxis en Chihuahua.

En materia vehicular, la invalidez parcial del artículo 150 elimina exigencias desproporcionadas para taxis en localidades pequeñas. El fallo reconoce que la seguridad depende del estado mecánico verificado, no únicamente de la antigüedad del automóvil.

Para el gremio, la decisión genera certeza jurídica y limita criterios discrecionales de autoridades locales. El marco confirmado por la SCJN equilibra derechos y obligaciones, protege a personas usuarias y brinda reglas claras para la continuidad del servicio.