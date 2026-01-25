Comunidad sorda y colectivos marchan por asesinato de familia de intérpretes en Michoacán

Integrantes de la comunidad sorda, colectivos y ciudadanos realizaron una marcha en calles de Morelia para exigir justicia tras el asesinato de la familia de intérpretes , quienes se dedicaron gran parte de su vida a apoyar a las personas con discapacidad auditiva.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que con el apoyo de las autoridades de Morelos se logró la detención del probable responsable del homicidio de Víctor Manuel 'N', Anayeli 'N' y su hija de 12 años, Megan 'N'. La familia fue encontrada sin vida, calcinada y en un estado avanzado de descomposición en el kilómetro 190 de la autopista México-Guadalajara, perteneciente a la comunidad de Ucareo, Zinapécuaro.

Comunidad sorda recuerda a intérpretes de lengua de señas

Vestidos de blanco y con rosas en las manos, los integrantes de la comunidad y la población en general marcharon desde Las Tarascas rumbo al Palacio de Gobierno como símbolo de duelo y exigencia para que las autoridades hagan su trabajo.

Al llegar al Palacio de Gobierno levantaron el puño y colocaron veladoras y flores en señal de protesta porque tanto de Víctor Manuel 'N' como Anayeli 'N' colaboraban en el Congreso de Michoacán con la interpretación de Lenguaje de Señas en televisión y eventos culturales.

