Pago Pensión Bienestar 2026: Lista de personas que deben cobrar el apoyo del 26 al 28 de enero

La Secretaría del Bienestar ha programado la última etapa de dispersión de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores del bimestre enero-febrero 2026, del 26 al 28 de enero. Este apoyo económico, destinado a personas de 65 años y más, se depositará directamente en las Tarjetas del Bienestar según la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Te toca cobrar? En adn Noticias te presentamos toda la información para que no te quedes sin pago.

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué apellidos cobran el pago de enero?

Esta semana marcará el cierre de una serie de entregas que se vienen realizando desde el inicio del año, con el fin de garantizar que los beneficiarios reciban los recursos para mejorar su calidad de vida.

Los adultos mayores que reciben su pago del 26 al 28 dinero son los siguentes:



S - Lunes 26 de enero

T, U, V - Martes 7 de enero

W, X, Y, Z - Miércoles 28 de enero

Cabe destacar que una vez que el depósito de la Pensión Bienestar se realiza, el dinero se mantiene disponible y seguro en la cuenta del beneficiario. Por lo tanto, no es necesario que los adultos mayores se apresuren a acudir a los cajeros el primer día, especialmente si desean evitar las largas filas que suelen formarse al inicio de la jornada.

Pensión Bienestar 2026 aumento

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2026 aumenta a $6,400 pesos bimestrales, cifra confirmada desde el primer depósito de enero.

En 2026 la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores queda en $6,400 bimestrales 💳

El depósito se realiza por la tarjeta del Banco del Bienestar.#PensiónAdultosMayores #Bienestar2026 pic.twitter.com/G68gVjAxOE — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) January 16, 2026

¿Qué es la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un programa social del gobierno de México para apoyar a las personas adultas mayores, quienes reciben una pensión bimestral para cubrir parte de sus necesidades básicas. Cada vez más personas se suman a este programa que busca reducir la desigualdad y la pobreza entre las personas de la tercera edad, quienes en muchas ocasiones enfrentan dificultades económicas debido a la falta de empleo y el envejecimiento.

