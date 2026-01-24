Profeco señala los detergentes que sí funcionan y quitan lo percudido

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un estudio clave para millones de hogares en México: cuáles son los mejores detergentes para ropa capaces de combatir el percudido. El análisis se publicó en la Revista del Consumidor de octubre de 2025 y evaluó productos disponibles a nivel nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El objetivo fue orientar al consumidor con información técnica y verificable, ante un problema cotidiano que afecta la apariencia, durabilidad y costo de mantenimiento de las prendas.

¿Qué es el percudido y por qué aparece en la ropa?

El percudido es una suciedad acumulada en las fibras textiles que provoca tonos opacos o amarillentos. Aparece incluso cuando la ropa parece limpia.

Profeco explica que surge por residuos de sudor, detergente mal enjuagado y hábitos de lavado inadecuados, lo que acelera el desgaste de las telas.

¿Cómo se evaluaron los detergentes?

El estudio midió eliminación de percudido, conservación del color, daño textil, remoción de manchas y costo por 100 gramos.

Las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas para simular lavados domésticos reales y repetidos.

Los 7 mejores detergentes para eliminar el percudido según Profeco

Ace Oxígeno Activo: Ideal para un lavado potente y económico. Logró un excelente desempeño contra el percudido, con un pH de 10.69. Mantiene bien los colores tras 10 lavados y resiste el desgaste textil hasta 15 ciclos. Eficaz contra manchas como café y salsa taquera. Precio aproximado: 4 pesos por 100g

Ideal para un lavado potente y económico. Logró un excelente desempeño contra el percudido, con un pH de 10.69. Mantiene bien los colores tras 10 lavados y resiste el desgaste textil hasta 15 ciclos. Eficaz contra manchas como café y salsa taquera. Precio aproximado: 4 pesos por 100g Ariel Revitacolor: Perfecto si priorizas la preservación de colores vivos. Excelente en antipercudido (pH 10.74), con gran solidez del color post-lavados. Remueve manchas difíciles como café, guisados y salsas. Precio: unos 5 pesos por 100g

Perfecto si priorizas la preservación de colores vivos. Excelente en antipercudido (pH 10.74), con gran solidez del color post-lavados. Remueve manchas difíciles como café, guisados y salsas. Precio: unos 5 pesos por 100g Bold 3 Cariñitos de Mamá: Una opción familiar y confiable. Sobresale en prevención de percudido (pH 10.70), con buen manejo del desgaste textil y eliminación de manchas como café. Muy bueno para uso diario. Precio: 4 pesos por 100g

Una opción familiar y confiable. Sobresale en prevención de percudido (pH 10.70), con buen manejo del desgaste textil y eliminación de manchas como café. Muy bueno para uso diario. Precio: 4 pesos por 100g Carisma: Sorprendió por su efectividad. Excelente contra percudido (pH 10.56), con solidez de color destacada y resistencia al desgaste, especialmente en la estructura de la tela. Buen rendimiento en manchas comunes. Precio: 5 pesos por 100g

Sorprendió por su efectividad. Excelente contra percudido (pH 10.56), con solidez de color destacada y resistencia al desgaste, especialmente en la estructura de la tela. Buen rendimiento en manchas comunes. Precio: 5 pesos por 100g Persil Detergente en Polvo Universal: De reputación sólida, ofrece excelente control del percudido (pH 10.87). Buena retención de colores y desgaste mínimo tras lavados repetidos. Eficiente en manchas como café, guisados y salsas. Precio: 5 pesos por 100g

De reputación sólida, ofrece excelente control del percudido (pH 10.87). Buena retención de colores y desgaste mínimo tras lavados repetidos. Eficiente en manchas como café, guisados y salsas. Precio: 5 pesos por 100g Viva Higiene + Anti-olor: Enfocado en frescura y limpieza profunda. Excelente antipercudido (pH 10.69), con resistencia textil sólida y buen manejo de manchas como café. Ideal para hogares con olores persistentes. Precio: 4 pesos por 100g

Enfocado en frescura y limpieza profunda. Excelente antipercudido (pH 10.69), con resistencia textil sólida y buen manejo de manchas como café. Ideal para hogares con olores persistentes. Precio: 4 pesos por 100g 1 2 3 Detergente: Simple y efectivo para presupuestos ajustados. Excelente en percudido (pH 10.77), mantiene colores y resiste desgaste. Limpia bien manchas de café, guisados y salsas. Precio: 4 pesos por 100g

Consejos prácticos para elegir y usar detergentes eficaces

Profeco recomienda elegir según el tipo de ropa, respetar dosis y evitar mezclas innecesarias con cloro.

Marcas de jamón, conoce el análisis hecho por la Profeco

Un detergente adecuado puede prolongar la vida útil de las prendas y reducir gastos a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.