INAH descubre la joya arqueológica más importante en la última década en México, la Tumba 10 de Huitzo

La Tumba 10 de Huitzo fue confirmada como el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, debido a su excepcional estado de conservación y a la información histórica que aporta sobre la civilización zapoteca. El hallazgo fue anunciado oficialmente el 23 de enero de 2026 por el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y el INAH.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El Gobierno Federal destacó que este recinto funerario representa una muestra contundente de la grandeza milenaria del país, al preservar elementos arquitectónicos y pictóricos que permiten comprender la organización social, los rituales y la cosmovisión zapoteca.

El descubrimiento arqueológico más importante en la última década en México es el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo en los Valles Centrales de Oaxaca que, con un extraordinario estado de conservación, aporta información histórica, simbólica y ritual de la cultura zapoteca.… pic.twitter.com/zU4dpPDBpY — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) January 23, 2026

¿Cuándo y dónde se encontró?

La tumba data aproximadamente del año 600 d.C., correspondiente al periodo Clásico mesoamericano. Se localiza en el Cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, dentro de los Valles Centrales de Oaxaca.

Su ubicación confirma la importancia política y ceremonial de la región, considerada un punto clave en la configuración territorial zapoteca.

¿Por qué es tan importante?

La Tumba 10 de Huitzo conserva casi intactos sus elementos escultóricos, arquitectónicos y murales, algo poco común en contextos funerarios mesoamericanos.

Especialistas señalan que el hallazgo aporta información inédita sobre jerarquías sociales, rituales funerarios y creencias sobre la muerte y los ancestros.

¿Qué elementos decorativos y simbólicos tiene?

Un búho tallado en la entrada, símbolo zapoteca de la noche y la muerte

Un rostro estucado y pintado bajo su pico, posible retrato de un ancestro venerado

Frisos con lápidas grabadas con nombres calendáricos y figuras masculinas y femeninas labradas en las jambas, interpretadas como guardianes del recinto

Murales policromos con una procesión ritual de personajes que portan bolsas de copal

Para prevenir incendios, cierran el acceso a cerros de Tepoztlán, Morelos

¿Qué se está haciendo ahora con el hallazgo?

El INAH protege el sitio mediante un equipo interdisciplinario que realiza trabajos de conservación, investigación y restauración especializada.



Estabilización de pintura mural afectada por raíces e insectos

Estudios epigráficos, cerámicos e iconográficos

Análisis de antropología física

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.