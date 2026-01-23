Banco del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran la pensión hoy lunes 26 de enero

Miles de mexicanos consultan desde primeras horas si el depósito del Banco del Bienestar 2026 ya aparece en su cuenta este lunes 26 de enero, fecha en que corresponde el pago de la pensión a un grupo específico de beneficiarios según el calendario oficial de dispersión de apoyos sociales vigente este año.

El sistema de pagos escalonados permite que cada titular reciba su recurso en una jornada asignada con base en criterios alfabéticos, lo que facilita la operación en ventanillas y cajeros automáticos en todo el país sin generar aglomeraciones ni demoras prolongadas en la atención a derechohabientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes cobran su pensión hoy lunes 26 de enero?

Este lunes 26 de enero toca recibir el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra S, de acuerdo con el esquema de distribución alfabética que rige el calendario oficial de la Pensión del Bienestar . Este grupo representa uno de los últimos segmentos del mes en acceder a su recurso bimestral.

La dispersión por letra inicial del apellido paterno responde a una estrategia logística que busca ordenar la demanda en las sucursales del Banco del Bienestar y optimizar los tiempos de atención. Los titulares pueden confirmar su fecha precisa de cobro en la página oficial de la Secretaría del Bienestar o a través de los canales digitales del banco.

El dinero queda disponible en la tarjeta personal desde el momento en que se efectúa la transferencia y permanece en la cuenta sin fecha límite para su retiro. Los beneficiarios tienen la libertad de acudir cualquier día posterior, usar cajeros automáticos o realizar compras directas en establecimientos adheridos al sistema de pago electrónico del banco.

¿Cuánto cobran con estas pensiones los beneficiarios?

Los montos de las pensiones correspondientes a 2026 se ajustan conforme a factores económicos nacionales y al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso. Cada programa social dispersa una cantidad fija de manera bimestral, la cual varía según el tipo de apoyo y el perfil del derechohabiente registrado en el padrón oficial.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

3,100 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

3,300 pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Estos apoyos constituyen un ingreso clave para millones de hogares en México y forman parte del esquema de política social del gobierno federal vigente. La entrega se realiza cada dos meses conforme al calendario bimestral oficial que la administración pública establece al inicio de cada ejercicio anual.