Localizan con vida y “sin señal de embarazo reciente” a Lidya Valdivia en el Edomex

Luego de cuatro días de incertidumbre por la desaparición de Lidya Valdivia en el municipio de Acajete, Puebla, este jueves 22 de enero la Fiscalía General del Estado confirmó que se logró localizar a la joven de 28 de años de edad en la localidad de Tepetlixpa, Estado de México (Edomex).

A través de un comunicado emitido por las autoridades de Puebla, se confirmó que la joven fue localizada alrededor de las 16:00 horas de este jueves tras una serie de investigaciones realizadas en conjunto con elementos de investigación del Edomex.

Localizan con vida a Lidya Valdivia en el Edomex “sin datos de embarazo”

Dentro del mismo comunicado de la Fiscalía de Puebla, se mencionó que a pesar de que se localizó sana y salva a la joven Lidya Valdivia, no se encontraron indicios de algún embarazo reciente tal y como se había reportado al momento de su desaparición .

“Derivado de labores de inteligencia y de investigación, se logró la localización de Lidya N., el día de hoy 22 de enero, a las 16:00 horas, en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Cabe mencionar que Lidya N., se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Puebla.

📣 Ha sido desde la @FiscaliaPuebla de donde han filtrado a algunos medios de comunicación que Lidya Valdivia NO está embarazada, revictimizándola y olvidando lo esencial: que la desaparecida (desde el pasado 18 de enero) sea localizada sana y salva A LA BREVEDAD.



Familiares desmienten que Lidya no estuviera embarazada

Es importante mencionar que en días recientes, medios de comunicación locales y cuentas de diferentes plataformas de redes sociales, habían señalado que Lidya no estaba embarazada y que había salido de su hogar de manera voluntaria .

Tras ello, las presuntas hermanas de la joven de 28 años y demás familiares, mencionaron que Lidya incluso ya contaba con cita agendada para la cesárea de su bebé.

¿Qué se sabe del caso de Lidya Valdivia en Puebla?

El caso de Lidya Valdivia comenzó a tomar fuerza desde el pasado domingo 18 de enero cuando se reportó su desaparición en el municipio de Acajete, Puebla. En un inicio, se mencionó que la joven dejó de tener contacto con sus familiares cuando se encontraba conduciendo sobre una de las vías principales de la zona.

Tras ello, la Fiscalía del Estado realizaron un total de 50 actos de investigación con entrevistas a familiares y amigos de la desaparecida, los cuales incluso constataron que Lidya estaba embarazada con nueve meses de gestación.

