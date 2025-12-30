Revelan video de los últimos minutos de la joven Camila Mendoza Olmos antes de desaparecer en Texas

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (Bexar County Sheriff’s Office, BCSO) dio a conocer un video como parte de la investigación por la desaparición de Camila Mendoza Olmos , vista por última vez en su domicilio del noroeste del condado la mañana de Navidad.

El material fue registrado alrededor de las 7:00 de la mañana por la cámara de tablero de un conductor y muestra a una mujer caminando en la oscuridad sobre Wildhorse Parkway, una ruta que Camila solía recorrer durante sus caminatas matutinas, según informaron las autoridades.

La ubicación del video se encuentra a solo dos cuadras de la vivienda familiar, donde otra grabación de esa misma mañana muestra a una mujer que aparenta revisar el interior de un vehículo, posiblemente en busca de un objeto personal antes de alejarse del lugar.

Video refuerza línea de tiempo en la desaparición de Camila Mendoza Olmos

El sheriff del condado explicó que Camila Mendoza Olmos habría salido de su casa con sus llaves y posiblemente con su licencia de conducir, mientras que su teléfono celular quedó en el interior de la vivienda. Debido a la relevancia de la evidencia digital, el FBI se ha sumado al análisis técnico del caso.

Las autoridades detallaron que la joven mide aproximadamente 1.63 metros, pesa cerca de 50 kilos y fue vista por última vez usando una sudadera azul claro y negra, pantalón de pijama azul claro y zapatos blancos. La información fue difundida para facilitar su identificación.

Familiares y autoridades solicitaron a residentes del área que revisen cámaras de seguridad y timbres inteligentes en busca de imágenes que puedan ayudar a reconstruir su recorrido. El sheriff advirtió que consideran que la joven podría encontrarse en una situación de riesgo inminente.

Finalmente, la BCSO indicó que se analizan todas las hipótesis sobre lo ocurrido, sin descartar ninguna línea de investigación. Cualquier persona con información relevante puede comunicarse directamente con la oficina del sheriff del condado de Bexar.