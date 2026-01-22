Proponen home office de 3 días para madres trabajadoras

Aún en la actualidad, existen muchas madres trabajadoras que pasan dificultades para ausentarse de sus empleos por causa del cuidado de sus hijos; por esta razón, el Congreso mexicano discute la propuesta de garantizar tres días de home office a las mujeres que lo requieran.

Te contamos en qué consiste esta propuesta de reforma y cuáles serían las condiciones que las madres de familia tendrían que cumplir para contar con este beneficio.

El PAN propone otorgar 3 días de home office a las madres trabajadoras

La diputada panista Verónica Pérez Herrera fue quien propuso esta importante reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca otorgar a las madres trabajadoras el derecho al home office , en caso de que requieran cuidar de sus hijos.

Esta iniciativa se vuelve indispensable en un país en el que 11% de las mujeres que son madres solteras que están a cargo de sus hijas e hijos, de acuerdo con el INEGI.

De acuerdo con la legisladora, la Ley Federal del Trabajo debe adecuarse a la trealidad que viven las mujeres mexicanas. Contar con esta opción de trabajo en casa podría mejorar la calidad de vida de las madres trabajadoras al reducir el estrés, lo que ayudará a fomentar su productividad.

¿En qué consistirá el permiso de home office a madres trabajadoras?

Home office por periodos de 1 a 3 días

por periodos de Causa justificada relacionada con la atención de hijas o hijos por motivos escolares o de salud

Además, la propuesta indica que las madres trabajadoras que requieran usar sus días de home office deberán de acordar con su jefe o jefa cuáles serán las actividades con las que deberán de cumplir mientras se encuentran trabajando en casa.

