VIDEO: Asaltan a madre e hija mientras disfrutaban de un picnic en Puebla

Un asalto a una madre y su hija mientras disfrutaban de un picnic en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla despertó el enojo de los internautas, quienes argumentaron que ya ni se puede hacer un día de campo en paz, sin ser víctimas de la inseguridad.

El momento del atraco fue captado por un celular de la familia, pues una de las acompañantes quería grabar la divertida actividad, sin embargo, mientras se preparaban para acomodarse en un área verde dos sujetos les roban sus pertenencias.

¿Cómo fue el asalto a madre e hija?

El celular pudo captar cómo las mujeres, una de ellas con su hija pequeña en brazos, apenas se acomodaban para disfrutar del picnic, cuando dos hombres se acercaron a ellas. Estos individuos aparentemente ya las estaban siguiendo pues momentos antes pasaron detrás y se les quedaron viendo.

En pocos segundos uno de ellos logra arrebatarle un objeto, aparentemente otro celular, a la mujer que estaba arrodillada acomodando el lugar, mientras que su cómplice empuja a la madre que carga a su hija para que no intervenga.

¿Qué dijeron las autoridades tras el asalto?

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, señaló que tras el asalto a la familia se activó una coordinación inmediata con la Policía Turística y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, encabezada por el coronel Félix Pallares, para atender a las víctimas y reforzar la presencia de las autoridades en la zona.

