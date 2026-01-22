¿Te urge chamba? Gana 16 mil pesos y recibe pago semanal trabajando como cajero en Banco Azteca
¡Sí hay trabajo! En Grupo Salinas siempre hay buenas ofertas de empleo con oportunidad de crecimiento.
¿Qué tal te caerían $16,000 pesos al mes? Banco Azteca ya abrió vacantes , por lo que si estás buscando trabajo esta puede ser tu oportunidad de unirte a una de las empresas más fuertes que forman parte del conglomerado mexicano Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego.
¡Sí hay chamba! Si quieres empezar el año con un sueldo semanal seguro, te contamos todos los detalles acerca de esta vacante en la Ciudad de México (CDMX).
Abren vacante de cajero en Banco Azteca
Si tienes experiencia como cajero, te apasiona el servicio al cliente y buscas una empresa que te ofrezca un sueldo semanal competitivo y prestaciones del grupo, esta oportunidad es para ti. Trabaja como cajero en la sucursal de
Banco Azteca
Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ofrece los siguientes beneficios:
- Sueldo semanal
- Prestaciones del grupo
- Apoyo para estudios
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de Grupo
- Capacitación continua para mejorar tus habilidades y conocimientos en el ámbito bancario.
- Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde se valora el trabajo en equipo y la innovación
Requisitos para aplicar a la vacante en Banco Azteca
Pero, ¿cuáles serán tus responsabilidades como cajero de Banco Azteca?
- Brindar un servicio de calidad a los clientes, atendiendo sus solicitudes y resolviendo cualquier duda o inconveniente.
- Realizar transacciones en efectivo, cheques y otros instrumentos financieros.
- Mantener un manejo adecuado de la caja registradora, asegurando la precisión y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Colaborar con los equipos de ventas y servir como enlace entre los clientes y los departamentos internos del banco
Si te interesa la vacante, puedes aplicar a través del sitio web en Indeed en este ENLACE.
