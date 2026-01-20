¡Te lleva el diablito a prisión! CFE sube castigos y multas por robarse la luz en 2026

Poner un diablito en el medidor CFE es un delito que cometen algunas personas para no pagar el recibo de luz que envía de manera mensual la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si estás colgado o conoces a alguien que lo hace, te conviene saber que, en 2026, el Código Penal Federal impone multas carísimas y hasta 10 años de cárcel por robarse la luz. Te contamos los detalles.

Lo malo, lo feo y lo peor que te puede pasar si tienes diablitos en tu medidor de luz

¿Cuánto se paga de multa por colgarse de la luz de CFE?

Un diablito de luz es una conexión eléctrica ilegal que se instala para manipular el medidor de la CFE y así consumir energía sin que se registre el consumo total. De esta manera, algunas personas consiguen pagar un recibo de luz mucho menor.

Esta práctica está prohibida y penada por el Código Penal Federal que impone multas de entre 200 y mil días de multa. Con el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en 2026, las multas serán de entre $23,462 a $117,310 pesos.

¿Qué pasa si pongo un diablito en el medidor?

Pero, pagar una multa no es todo lo que podría suceder. A partir de 2026, las personas que sean sorprendidas con un diablito en su medidor de luz, podrían ser sancionadas con 3 a 10 años de prisión, según el artículo 254 del Código Penal.

¿Cómo puedo reportar un diablito?

Si has visto un diablito en algún medidor de la CFE , tú puedes hacer el reporte. Solo sigue estos sencillos pasos:

Comunícate al 071

Brinda datos de ubicación del medidor de luz (dirección y número de un medidor cercano)

OJO: Tu reporte es completamente anónimo.

¿Qué pide la CFE para instalar un medidor?

Si no cuentas con un medidor en tu domicilio, es indispensable quereúnas los requisitos necesarios y acudas a un Centro de Atención a Clientes de la CFE para que acudan de inmediato a instalarlo. Los requisitos para solicitar un medidor son los siguientes:

Identificación oficial vigente del solicitante (INE, pasaporte).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial).

Comprobante de propiedad o posesión (escrituras, contrato de arrendamiento).

Número de teléfono y correo electrónico.

Estar al corriente en pagos si ya tienes servicio.

Instalación interna completa y normalizada, lista para recibir el servicio.

Preparación exterior: Base para medidor y mufa (tubo conduit, cable de acometida).

Tierra física: Pozo de tierra con resistividad adecuada y varilla.

Distancia máxima: Aproximadamente 35m (urbano) o 50m (rural) al poste de distribución.

Para negocios o lugares públicos: Dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SEDE-2012).

Ahora que ya conoces cuáles son las sanciones por colocar un diablito en el medidor de luz en 2026, recomendamos que normalices tu situación con la Comisión Federal de Electricidad.

