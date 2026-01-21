Frío extremo crea nuevo atractivo turístico; ruta para llegar a las cascadas congeladas de La Perla

Las bajas temperaturas en México nos han dejado postales inolvidables y una de las más sorprendentes son las cascadas congeladas de La Perla, Veracruz, en redes sociales se han compartido las impresionantes imágenes.

Se congelan las cascadas de La Perla, Veracruz

Debido al frío que se ha registrado en México, el agua que corre por las montañas del Potrero Nuevo en la comunidad de La Perla se congelaron. En las fotos se pueden ver algunos chorros de agua que quedaron colgando de las montañas.

El agua de las cascadas se congeló debido a que no solo hacía mucho frío sino que se registraron temperaturas de 0°C de forma sostenida. Además, como a esa zona no le da mucho el sol, esto favoreció que se formaran los bloques de hielo.

Ubicación y cómo llegar a las cascadas congeladas

Estas cascadas congeladas se encuentran en las Altas Montañas en Veracruz, en la comunidad Potrero Nuevo en el municipio de La Perla. Se ubican cerca de las ciudades de Córdoba y Orizaba.

Desde la capital de Veracruz , Xalapa la distancia para llegar a las cascadas es de alrededor de 3 horas. Deberás tomar la carretera Xalapa-Totutla, pasarás por diferentes localidades y en Coscomatepec de Bravo deberás subir hacia La Perla en la región de las Altas Montañas. Otra opción son las camionetas que te pueden llevar hasta Potrero Nuevo y de ahí puedes llegar a la zona de los cerros por el camino hacia las cascadas.

Se recomienda a los visitantes llevar ropa térmica para el frío y zapatos adecuados pues el camino es rocoso y de tierra.

