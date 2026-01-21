Banco del Bienestar 2026: Estos son los beneficiarios que cobran la pensión hoy miércoles 21 de enero

Desde temprano, miles de personas consultan su depósito correspondiente al calendario oficial de apoyos sociales. Para este miércoles 21 de enero, el Banco del Bienestar 2026 define qué beneficiarios cobran la pensión, con pagos directos, ordenados y seguros para adultos mayores en todo México hoy.

El programa social mantiene una logística escalonada que evita saturaciones en sucursales y facilita el acceso al recurso. La información diaria resulta clave para personas inscritas, familiares y comunidades, ya que permite planear retiros, traslados y uso responsable del apoyo económico federal vigente actual nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes cobran su pensión este miércoles 21 de enero?

El calendario de pagos indica que este miércoles reciben su depósito personas cuyo primer apellido inicia con la letra P. Este orden alfabético busca claridad operativa y atención fluida en sucursales, conforme a la organización definida por autoridades del programa.

El mismo calendario establece que titulares con apellido inicial Q también acceden al recurso este día. La coincidencia de dos letras responde a criterios administrativos, diseñados para distribuir afluencia y reducir tiempos de espera en ventanillas bancarias locales del país.

Los derechohabientes pueden revisar su fecha exacta mediante canales oficiales del Banco del Bienestar . El depósito llega a la tarjeta personal y permite retiro en sucursales o pago directo en comercios afiliados, sin intermediarios ni trámites adicionales seguros para usuarios.

Este miércoles 21 de enero cobrarán su pensión los beneficiarios cuyo apellido empiezan con la letra P y Q.|Gobierno de México

¿Cuándo vuelven a abrir las inscripciones para el cobro de la pensión?

Las inscripciones a la Pensión del Bienestar suelen abrir durante el segundo mes de cada bimestre. Este criterio aplica para personas que cumplen 65 años y buscan incorporarse al padrón, según lineamientos vigentes de la Secretaría del Bienestar social nacional.

Durante 2025, los registros abrieron en agosto y diciembre, como referencia reciente del esquema operativo. Con base en ese antecedente, autoridades prevén un nuevo periodo de inscripción durante febrero, sujeto a anuncio oficial y difusión institucional amplia clara pública nacional.

Las fechas exactas se comunican en conferencias matutinas encabezadas por Claudia Sheinbaum, con participación de Ariadna Montiel. El padrón cerró 2025 con millones de beneficiarios y espera crecimiento significativo durante este año social ordenado sostenido progresivo a nivel país entero.