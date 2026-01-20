¡A rodar! Buenas noticias para los ciclistas; anuncian nueva ciclovía en Tuxtla Gutiérrez

Si lo tuyo, lo tuyo, es andar en bicicleta, entonces te encantará saber que muy pronto comenzará la construcción de una nueva ciclovía en uno de los destinos turísticos favoritos de los mexicanos: la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.

Si te gusta admirar el paisaje chiapaneco mientras sales a rodar con tu bicicleta, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todos los detalles de esta nueva obra.

Anuncian nueva ciclovía en Tuxtla Gutiérrez

El gobierno de Chiapas anunció que muy pronto comenzará la construcción de un nuevo parque y una ciclovía que mejorará la conectividad e inclusión en la capital de Chiapas. El nuevo parque se construirá al sur poniente de la ciudad en donde se ubica un símbolo emblemático: la Cabeza Maya.

Mientras que, la ciclovía permitirá mejorar la conectividad de los ciclistas de Tuxtla Gutiérrez con la zona del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

¿Cómo será la nueva ciclovía en Tuxtla Gutiérrez?

De acuerdo con lo informado en el podcast ‘Platicando con el Jaguar’, la obra contempla alrededor de 13 kilómetros. La nueva ciclovía priorizará la funcionalidad, el confort y la convivencia que varias asociaciones de ciclistas han solicitado por mucho tiempo.

Definitivamente, esta iniciativa busca hacer la ciudad más sostenible y accesible para la movilidad no motorizada. Así como establecer una conexión integral y segura para ciclistas y peatones.

