Guanajuato sorprende en Madrid; gobernadora presenta nueva cara del estado durante FITUR 2026

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo , inició una gira de trabajo en Madrid enfocada en la promoción cultural, turística y en el fortalecimiento de relaciones institucionales entre la entidad y España.

La visita tiene como eje central posicionar a Guanajuato como un destino de experiencias ante mercados internacionales estratégicos, esto mediante una nueva marca.

Guanajuato presenta nueva marca turística en FITUR 2026

Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la mandataria encabezó el lanzamiento internacional de la nueva marca turística de Guanajuato, un proyecto que busca renovar la narrativa del estado frente a los viajeros contemporáneos.

El anuncio se realizó de manera simultánea en Madrid, la Ciudad de México ( CDMX ) y la capital de la entidad, León, como "un mensaje de alcance global".

La nueva identidad de Guanajuato

En su mensaje, Libia Dennise destacó que Guanajuato no solo ofrece destinos, sino vivencias ligadas a la historia, la identidad y la calidez de su gente. Señaló que la nueva marca surge como una evolución estratégica que reconoce al turismo actual como una búsqueda de emociones, relatos y experiencias auténticas, más allá de los recorridos tradicionales.

La nueva identidad turística integra el patrimonio histórico del estado con una oferta diversa que incluye gastronomía con identidad, romance, naturaleza, aventura, enoturismo, turismo de bienestar y de negocios.

Bajo esta visión, la historia es el punto de partida, pero no el único atractivo, ya que se apuesta por un Guanajuato contemporáneo y multifacético.

Además, España se posiciona como el segundo país emisor de turistas hacia Guanajuato, con más de 201 mil visitantes y una derrama económica superior a los 475 millones de pesos durante 2024, de acuerdo con cifras oficiales.

Homenaje a José Alfredo Jiménez abre la agenda cultural

La gira también tuvo un componente cultural con el homenaje por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez , celebrado en la Residencia Oficial de la Embajada de México en España.

Libia Dennise subrayó que la música del compositor, originario de Dolores Hidalgo, ha sido un puente emocional entre México y España, al trascender fronteras y generaciones.

El acto marcó el inicio formal de las celebraciones por los 100 años del nacimiento de El Rey, figura emblemática de la música ranchera y referente cultural de Guanajuato a nivel internacional.

Festival de José Alfredo Jiménez

Acercamiento con la Comunidad de Madrid

Como parte de su primer día de actividades, la gobernadora sostuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el encuentro se identificaron áreas de oportunidad en turismo, economía y cultura, con la intención de construir una cooperación gradual y de largo plazo entre ambas regiones.

