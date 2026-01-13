Denuncian a Julio Iglesias por abuso sexual y control contra exempleadas; Fiscalía de España abre investigación

Varias mujeres que trabajaron como empleadas del hogar y personal de apoyo para Julio Iglesias denunciaron haber sido víctimas de presuntas agresiones sexuales, humillaciones y un ambiente de control constante dentro de las residencias privadas del cantante.

Los testimonios forman parte de una investigación periodística publicada por elDiario.es, ahí se documenta los supuestos abusos ocurridos durante varios años.

‼️EXCLUSIVA | Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales



— elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

Empleadas denuncian abusos y violencia física

Las denunciantes, todas mujeres jóvenes al momento de los hechos, describen un sistema laboral jerarquizado que, aseguran, facilitó los abusos. De acuerdo con sus relatos, empleadas de mayor rango fungían como intermediarias y eran quienes les ordenaban acudir por las noches a la habitación del cantante , incluso después de extensas jornadas laborales.

Una de las mujeres, identificada con un nombre ficticio para proteger su identidad, afirmó que era llamada hasta cinco noches por semana y que se le presionaba para sostener relaciones sexuales no consentidas.

En su testimonio, relató episodios de violencia física, insultos y un trato degradante que la hacía sentirse sin opciones para negarse. “Me sentía como un objeto”, declaró.

Presión, amenazas y miedo a perder el empleo

Según los testimonios, negarse a cumplir las órdenes implicaba castigos laborales y un aumento en el trato humillante. Las trabajadoras aseguran que existía una vigilancia constante sobre sus horarios, descanso, alimentación y comportamiento.

Algunas afirman que fueron contratadas sin documento formal y bajo criterios que incluían su apariencia física, lo que incrementaba su sensación de vulnerabilidad.

Las mujeres también relatan que en algunos encuentros había presencia de personal de mayor jerarquía, lo que reforzaba la intimidación y la idea de que no podían rechazar las exigencias. En ciertos casos, señalan que eran presionadas para participar en prácticas sexuales múltiples.

Secuelas físicas y emocionales

Una de las denunciantes contó que, tras abandonar la residencia, fue diagnosticada con ansiedad y depresión severa.

Mientras tanto, otras relataron haber sufrido lesiones físicas visibles, además de un deterioro emocional prolongado derivado del miedo, el aislamiento y la dependencia económica.

Fiscalía abre investigación tras la denuncia formal

Luego de la publicación del reportaje, dos de las extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, que ya abrió diligencias de investigación penal preprocesales.

En el escrito se señalan posibles delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, agresión sexual, acoso, lesiones y violaciones a derechos laborales.

De acuerdo al medio español, el Ministerio Público analiza actualmente si tiene competencia para investigar los hechos, ya que los presuntos delitos habrían ocurrido fuera del territorio de la península ibérica, aunque el denunciado es ciudadano de ese país. Las diligencias se mantienen bajo secreto.

Los testimonios contra Julio Iglesias son gravísimos: es servidumbre doméstica, explotación y violencia sexual. Basta ya de que tantos hombres usen su fama, su dinero y su poder como protección para ejercer violencias



Gracias a las mujeres que rompen el silencio. No estáis solas — Irene Montero (@IreneMontero) January 13, 2026

Sin respuesta del cantante

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha respondido a los señalamientos ni a las solicitudes de los medios que participaron en la investigación. Las denunciantes pidieron medidas de protección para evitar represalias y buscan que su testimonio sirva para que otras posibles víctimas se animen a denunciar.

