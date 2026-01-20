Cuatro de cada 10 mexicanos creen que prohibir vapeadores aumentará venta clandestina

La prohibición de vapeadores en México vuelve al centro de la conversación pública. De acuerdo con una encuesta reciente de Research Land, cuatro de cada 10 mexicanos consideran que vetar estos dispositivos favorecerá la venta clandestina, lo que podría poner en riesgo la salud pública. Te contamos los detalles.

45% de los mexicanos consideran que la prohibición de vapeadores favorece el mercado negro

¿Cuándo se prohíben los vapeadores en México?

La medida de prohibir la venta de vapeadores en México se sustenta en un decreto federal que restringe la comercialización, distribución y promoción de estos dispositivos, bajo el argumento de proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el debate continúa vigente en 2026, ya que distintos sectores cuestionan la efectividad real de la medida.

Expertos y organizaciones civiles advierten que, al no existir una regulación clara, la prohibición podría provocar un aumento en la venta clandestina de vapeadores prohibidos en México, sin controles de calidad ni información para los consumidores.

En México, la medida entró en vigor, a partir del 16 de enero y contempla penas de 1 a 8 años de prisión y multas que van de los 100 a 200,000 UMAs, es decir, entre 11,300 pesos a 22.6 millones de pesos.

Mexicanos rechazan que el gobierno decida sobre alternativas al tabaco según encuesta

En entrevista para adn Noticias, el CEO de Research Land, Pablo Levy, explicó que según los resultados de la encuentra que llevaron a cabo acerca del uso de los vapeadores en México, uno de los datos que más llama la atención es que 78% de los mexicanos considera que no le corresponde al gobierno federal prohibir alternativas al tabaco.

Además, gran parte de los mexicanos también creen que el uso de vapeadores en México puede representar una opción menos dañina frente al cigarro convencional, siempre que exista información clara y regulación adecuada. Y es que, muchos consideran que la prohibición no elimina el consumo, solo lo desplaza a espacios informales y más riesgosos.

Asimismo, 45% de los encuestados opinaron que la prohibición de los vapeadores en México provocará que el mercado negro de estos dispositivos sea una amenaza real, mientras que 36% consideran que la venta clandestina ya es una realidad en el país.

Finalmente, 7 de cada 10 mexicanos consideraron que la prohibición total de la venta de vapeadores no reducirá el consumo entre los jóvenes, pues buscarán otras vías.

