Cuatro líneas del Metro con aglomeraciones y retrasos de 10 minutos; Metrobús con alta fluencia

Manifestantes y bloqueos en autopistas y carreteras hoy 20 de enero

Se reportan cierres totales o parciales en carreteras hoy martes por accidentes y bloqueos de manifestantes; México-Puebla entre las más afectadas.

Carreteras con presencia de manifestantes y bloqueos hoy 20 de enero
Autopistas y carreteras de México reportan bloqueos y presencia de manifestantes hoy martes 20 de enero, hay cierres totales o parciales por accidentes.|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Por segundo día consecutivo de la semana las autoridades de tránsito y conductores reportan cierres totales y parciales en autopistas y carreteras del país, debido a bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento.

Las autopistas México-Puebla, Durango-Mazatlán y México-Querétaro son de las más vialidades más afectadas hoy martes 20 de enero, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional carreteras, quienes llaman a los conductores a bajar la velocidad al transitar por la zona.

¿Qué pasa en la autopista México-Puebla?

Las carreteras son de las vialidades más peligrosas del mundo porque es constante el paso de vehículos, muchos de ellos de gran tamaño como tráileres, pipas de agua o gas, o tractocamiones. Cada vez que ocurre un accidente se cierra la circulación de manera total o parcial para que trabajen los servicios de emergencia.

CAPUFE informó que hay reducción de carriles en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 35, dirección a Puebla, tras el atropellamiento de una persona.

Bloqueo en la carretera Mazatlán-Culiacán

Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes cerca de la Caseta de Cobro Costa Rica, en el kilómetro 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán.

Bloqueo en carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas

En Baja California continúa el cierre total de circulación por presencia de personas cerca del kilómetro 191+700 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas.

