Gas LP por las nubes; municipios con los precios más altos en México del 18 al 24 de enero

Desde los 17 pesos en Chihuahua hasta los 22 en el sur del país; así impactarán los nuevos precios máximos del gas al gasto familiar este enero.

México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Durante la semana del 18 al 24 de enero de 2026, la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Comisión Nacional de Energía, publicó el listado oficial de precios mínimos y máximos del gas LP en el país.

El reporte evidencia diferencias relevantes entre entidades, con variaciones que impactan directamente en el gasto doméstico de millones de familias.

Baja California Sur con las tarifas más elevadas

De acuerdo con el documento oficial , Baja California Sur registra los precios más altos del país. Los costos máximos por municipio son los siguientes:

  • Comondú
    • 22.45 pesos por kilogramo
    • 12.12 pesos por litro
  • Loreto
    • 22.3 pesos por kilogramo
  • Mulegé
    • 22.31 pesos por kilogramo
  • Los Cabos
    • 22.26 pesos por kilogramo

Estos niveles colocan a la entidad por encima del promedio nacional durante el periodo analizado.

Norte y occidente con cambios marcados en los precios

En el norte del país, Chihuahua presenta una de las brechas más amplias en el costo del gas LP

  • Ciudad Juárez:
    • 17.15 pesos por kilogramo
  • Madera y Matachí:
    • hasta 20.24 pesos por kilogramo

En el caso de Durango , los precios máximos se ubican en:

  • Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal a 20.81 pesos por kilogramo

Para la región del occidente, los costos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Villa Hidalgo, Jalisco / Villa García, Zacatecas a 19.70 por kilogramo
  • Apozol y Jalpa, Zacatecas a 20.14 pesos por kilogramo

Sur y sureste del país desde los 18 pesos por kilo

En el sur, Chiapas mantiene precios diferenciados según la región:

  • San Cristóbal de las Casas, Chamula y Teopisca a 19.95 pesos por kilogramo
  • Tapachula a 18.21 pesos por kilogramo

En Campeche , los precios máximos son:

  • Campeche (capital) a 19.31 pesos por kilogramo
  • Ciudad del Carmen a 19.12 pesos por kilogramo

Se mantiene precio en la Ciudad de México y algunos municipios de Edomex

Para el periodo del 18 al 24 de enero, la Ciudad de México (CDMX) mantiene un precio único en sus 16 alcaldías:

  • 19.12 pesos por kilogramo
  • 10.32 pesos por litro

Este mismo costo aplica en municipios conurbados del Estado de México (Edomex), como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, así como en Tizayuca, Hidalgo.

La Sener precisó que el listado corresponde exclusivamente a precios máximos del gas LP y no incluye información relacionada con vialidad, bloqueos o eventos de seguridad.

