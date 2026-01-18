Autopista México-Cuernavaca con accidentes y lluvia; bloqueos y cierres en carreteras hoy 18 de enero

Este domingo 18 de enero de 2026 se reportan diversas afectaciones en carreteras federales y estatales del país, principalmente por bloqueos , accidentes viales y condiciones climatológicas.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, extremar precauciones y consultar las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE para conocer actualizaciones en tiempo real.

Conviene mencionar que algunos de estos cierres se dieron desde las primeras horas del día; sin embargo, con el paso de las horas se ha cambiado el estatus de algunas carreteras o autopistas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Carreteras con cierre total

Puebla–Tlaxcala , km 001+500

Cierre total desde las 06:49 horas , por accidente vial

, km 001+500 Tulancingo–Tihuatlán , km 127+900 (Puebla)

Cierre total registrado a las 05:22 hora s, derivado de un siniestro

, km 127+900 (Puebla) Chamapa–Lechería , km 137+500 ( CDMX

Cierre total por accidente vial, con labores de atención en el lugar

, km 137+500 (

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 70, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 18, 2026

Cierres parciales y reducción de carriles

Autopista México–Cuernavaca , km 70, dirección CDMX

Reducción de carriles por choque por alcance. Circulación intermitente

, km 70, dirección CDMX Autopista Cuernavaca–Acapulco , km 293, dirección Acapulco

Reducción de carriles por salida de neumático de una unidad pesada

, km 293, dirección Acapulco Autopista Isla–Acayucan , km 172, dirección Acayucan

Cierre parcial por atención a tractocamión con ponchadura de neumático

, km 172, dirección Acayucan

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Tramos con circulación restablecida

Autopista Querétaro–Irapuato , km 7, dirección Irapuato

Accidente atendido; el tramo ya opera de manera normal

, km 7, dirección Irapuato Autopista Chamapa–Lechería

Circulación restablecida tras retiro de unidades siniestradas

Autopista Cuernavaca–Acapulco , km 293, dirección Acapulco

El accidente fue atendido y la vía ya se encuentra libre

, km 293, dirección Acapulco

Condiciones climatológicas

Autopista México–Cuernavaca , del km 23 al 24

Presencia de lluvia , por lo que se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución

, del km 23 al 24

Las autoridades reiteran el llamado a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos viales, además de mantenerse informados para reducir riesgos y contratiempos durante los traslados de este domingo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.