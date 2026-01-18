inklusion.png Sitio accesible
Autopista México-Cuernavaca con accidentes y lluvia; bloqueos y cierres en carreteras hoy 18 de enero

¿Vas hacia Acapulco o Cuernavaca? Hay reducción de carriles y condiciones de lluvia; te detallamos los kilómetros exactos afectados para que planees tu viaje.

Además, durante las primeras horas del día, reportan cierres totales en la Puebla-Tlaxcala y Chamapa-Lechería por accidentes|Pablo Castorena | adn Noticias
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Este domingo 18 de enero de 2026 se reportan diversas afectaciones en carreteras federales y estatales del país, principalmente por bloqueos , accidentes viales y condiciones climatológicas.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, extremar precauciones y consultar las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE para conocer actualizaciones en tiempo real.

Conviene mencionar que algunos de estos cierres se dieron desde las primeras horas del día; sin embargo, con el paso de las horas se ha cambiado el estatus de algunas carreteras o autopistas.

Carreteras con cierre total

  • Puebla–Tlaxcala, km 001+500
    • Cierre total desde las 06:49 horas, por accidente vial
  • Tulancingo–Tihuatlán, km 127+900 (Puebla)
    • Cierre total registrado a las 05:22 horas, derivado de un siniestro
  • Chamapa–Lechería, km 137+500 ( CDMX )
    • Cierre total por accidente vial, con labores de atención en el lugar

Cierres parciales y reducción de carriles

  • Autopista México–Cuernavaca, km 70, dirección CDMX
    • Reducción de carriles por choque por alcance. Circulación intermitente
  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 293, dirección Acapulco
    • Reducción de carriles por salida de neumático de una unidad pesada
  • Autopista Isla–Acayucan, km 172, dirección Acayucan
    • Cierre parcial por atención a tractocamión con ponchadura de neumático

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Tramos con circulación restablecida

  • Autopista Querétaro–Irapuato, km 7, dirección Irapuato
    • Accidente atendido; el tramo ya opera de manera normal
  • Autopista Chamapa–Lechería , km 22, dirección Chamapa, en el Estado de México (Edomex)
    • Circulación restablecida tras retiro de unidades siniestradas
  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 293, dirección Acapulco
    • El accidente fue atendido y la vía ya se encuentra libre

Condiciones climatológicas

  • Autopista México–Cuernavaca, del km 23 al 24
    • Presencia de lluvia, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución

Las autoridades reiteran el llamado a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos viales, además de mantenerse informados para reducir riesgos y contratiempos durante los traslados de este domingo.

