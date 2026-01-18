Autopista México-Cuernavaca con accidentes y lluvia; bloqueos y cierres en carreteras hoy 18 de enero
¿Vas hacia Acapulco o Cuernavaca? Hay reducción de carriles y condiciones de lluvia; te detallamos los kilómetros exactos afectados para que planees tu viaje.
Este domingo 18 de enero de 2026 se reportan diversas afectaciones en carreteras federales y estatales del país, principalmente por bloqueos , accidentes viales y condiciones climatológicas.
Las autoridades recomiendan salir con anticipación, extremar precauciones y consultar las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE para conocer actualizaciones en tiempo real.
Conviene mencionar que algunos de estos cierres se dieron desde las primeras horas del día; sin embargo, con el paso de las horas se ha cambiado el estatus de algunas carreteras o autopistas.
Carreteras con cierre total
- Puebla–Tlaxcala, km 001+500
- Cierre total desde las 06:49 horas, por accidente vial
- Tulancingo–Tihuatlán, km 127+900 (Puebla)
- Cierre total registrado a las 05:22 horas, derivado de un siniestro
- Chamapa–Lechería, km 137+500 (
CDMX
)
- Cierre total por accidente vial, con labores de atención en el lugar
Cierres parciales y reducción de carriles
- Autopista México–Cuernavaca, km 70, dirección CDMX
- Reducción de carriles por choque por alcance. Circulación intermitente
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 293, dirección Acapulco
- Reducción de carriles por salida de neumático de una unidad pesada
- Autopista Isla–Acayucan, km 172, dirección Acayucan
- Cierre parcial por atención a tractocamión con ponchadura de neumático
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Tramos con circulación restablecida
- Autopista Querétaro–Irapuato, km 7, dirección Irapuato
- Accidente atendido; el tramo ya opera de manera normal
-
Autopista Chamapa–Lechería
, km 22, dirección Chamapa, en el Estado de México (Edomex)
- Circulación restablecida tras retiro de unidades siniestradas
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, km 293, dirección Acapulco
- El accidente fue atendido y la vía ya se encuentra libre
Condiciones climatológicas
- Autopista México–Cuernavaca, del km 23 al 24
- Presencia de lluvia, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución
Las autoridades reiteran el llamado a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos viales, además de mantenerse informados para reducir riesgos y contratiempos durante los traslados de este domingo.
