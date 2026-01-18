VIDEO: ¡La libró! Camioneta fuera de control chocó y casi atropella a un hombre en Nuevo León

Un automovilista estuvo a punto de perder la vida luego de que una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se estrellara contra varios vehículos estacionados sobre la Carretera Nacional, a la altura de la presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León .

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales por lo impactante de las imágenes.

El accidente captado en video

Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 15 de enero, cuando un hombre llegó a una ferretería ubicada a un costado de la Carretera Nacional y estacionó su automóvil frente al negocio.

Apenas unos segundos después de descender del vehículo, una camioneta perdió el control y terminó chocando de manera violenta contra su auto.

El video, que acompaña esta nota, muestra cómo el conductor responsable se desplaza a alta velocidad antes de perder el control, presuntamente por el exceso de velocidad.

La camioneta se impacta primero contra un vehículo y después contra otros autos estacionados, provocando una escena de caos en la zona.

🚨⚠️ ESTE HOMBRE LA LIBRÓ POR UNOS SEGUNDOS 🎥🚗😱



🟡Un #automovilista perdió el control de su camioneta y chocó contra dos automóviles, sobre la Carretera Nacional, a la altura de la presa La Boca, en el municipio de #Santiago, #NuevoLéon, por fortuna un hombre se salvó de ser…

Daños materiales y personas lesionadas

De acuerdo con los reportes, la camioneta involucrada terminó impactando al menos tres vehículos que se encontraban estacionados frente a diversos negocios.

El estruendo alertó a empleados y clientes de la ferretería, quienes salieron de inmediato para verificar lo ocurrido y auxiliar a las personas involucradas.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a los tripulantes de la camioneta, donde se reportaron tres personas lesionadas. Afortunadamente, ninguna de ellas presentó heridas de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital, ya que fueron atendidas en el lugar.

Autoridades investigan responsabilidades

Posteriormente, varias grúas arribaron al lugar para retirar las unidades involucradas y liberar la vialidad, la cual es una de las más transitadas del municipio de Santiago , especialmente en horarios matutinos.

Serán las autoridades correspondientes quienes realicen el peritaje para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente. Asimismo, se espera que las aseguradoras de los vehículos afectados inicien los procesos para cubrir los daños materiales.

