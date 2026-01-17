Van más de 4 mil réplicas del sismo en Guerrero, una de las más fuertes fue la madrugada del viernes

El 2026 comenzó con todo y a los mexicanos nos sorprendió con un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero el 2 de enero y desde entonces se han registrado miles de réplicas.

Réplicas del sismo de San Marcos, Guerrero

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), desde el sismo del pasado 2 de enero se han registrado 4 mil 657 réplicas hasta las 01:30 horas del 16 de enero. La de mayor magnitud ha sido de 5.0.

Hasta las 01:30 horas del 16/enero/2026 se han registrado 4,657 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 16, 2026

Además, la actividad sísmica en Guerrero es alta debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.

¿Qué es una réplica de un sismo?

Una réplica de un sismo ocurre cuando las rocas que están cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo. El número de réplicas varía y puede ir desde unos cuantos hasta cientos durante las semanas posteriores al movimiento telúrico.

México se caracteriza por tener una gran actividad sísmica y volcánica pues esta ubicado en el Cinturón de Fuego; en el sur y oeste la tectónica es más compleja debido a la subducción de la placa de Cocos, de Norte América y del Caribe.

Nuestro país es uno de los países del mundo con más actividad sísmica al registrar más de 90 sismos por año con magnitudes superiores a los 4 grados en la escala de Richter.

Los estados con mayor riesgo y donde ocurren los temblores de mayor magnitud y que pueden afectar a la CDMX son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex y Veracruz.

