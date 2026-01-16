SICT descarta cierre aéreo tras alerta emitida por Estados Unidos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que el NOTAM emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos no representa una prohibición de vuelos ni implica cambios operativos en México. El aviso fue difundido como una medida de precaución para operadores civiles estadounidenses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El pronunciamiento oficial se dio luego de que surgieran dudas sobre un posible impacto en el espacio aéreo nacional. La SICT subrayó que el NOTAM FAA México no modifica rutas ni restringe operaciones, por lo que la aviación civil mexicana mantiene sus actividades con total normalidad.

¿Qué es el NOTAM emitido por la FAA?

El NOTAM es un aviso preventivo que solicita mayor atención a pilotos y aerolíneas al sobrevolar zonas específicas del océano Pacífico. No establece cierres ni condiciones obligatorias para el tráfico aéreo.

Este tipo de alertas busca reforzar la seguridad operacional mediante información oportuna. Su emisión es una práctica habitual en la aviación internacional ante escenarios de riesgo potencial.

¿A quiénes aplica el aviso aeronáutico?

La FAA solo tiene jurisdicción sobre operadores civiles de Estados Unidos. Por ello, el NOTAM FAA México se dirige exclusivamente a aerolíneas, pilotos y aeronaves registradas en ese país.

Las aerolíneas mexicanas y los operadores nacionales no están sujetos a este aviso. Tampoco existen implicaciones legales o técnicas para vuelos que despegan o aterrizan en México.

Impacto real en el espacio aéreo mexicano

La SICT confirmó que no hay cambios en el control del espacio aéreo ni ajustes en la operación de vuelos nacionales o internacionales. Las rutas continúan abiertas y activas.

Autoridades aeronáuticas destacaron que la seguridad aérea en México se mantiene bajo protocolos regulares, sin afectaciones para pasajeros o aerolíneas.

¿Por qué se emitió y qué se espera?

Avisos similares se emitieron previamente en la región del Caribe. La extensión al Pacífico responde a mecanismos preventivos de comunicación entre autoridades.

VIDEO: Así explotó la turbina de un avión en pleno vuelo a Guadalajara

La SICT mantiene coordinación permanente con la FAA y otros organismos internacionales para evaluar cualquier actualización. Hasta ahora, no se prevén nuevas medidas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.