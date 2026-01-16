Accidentes viales y neblina provocan cierres en carreteras de México hoy 16 de enero

Este viernes 16 de enero se registran cortes a la circulación en algunas carreteras de México debido a accidentes y condiciones meteorológicas adversas, así que si vas a usar alguna te recomendamos tomar previsiones.

Cierres en carreteras hoy 16 de enero

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales ( CAPUFE ) hay un cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla en el kilómetro 7 debido a un accidente.

En la autopista Puebla- Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc se registra carga vehicular con dirección a Acatzingo.

Además, en la autopista Acatzingo- Ciudad Mendoza se registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata por lo que se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Por otra parte, la Guardia Nacional informó que en Veracruz hay un cierre parcial cerca del kilómetro 007+700 de la carretera Ent la Tinaja Cosoleacaque debido a un vehículo incendiado.

Cerca del kilómetro 133+000 de la carretera Puebla-Córdoba hay cierre parcial de circulación por un accidente vial.

También hay cierre parcial cerca del kilómetro 010+000 de la carretera Gómez Palacios-Jiménez.

En Nuevo León hay cortes a la circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 129+000 de la carretera Matehuala-Saltillo y en el kilómetro 088+900 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Carreteras más inseguras en México

Según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, las autopistas que tienen un mayor índice de riesgos para los automovilistas son:

Puebla-Córdoba por accidentes y robos

Coatzacoalcos-Villahermosa por accidentes de vehículos de carga

Urracas-Matamoros-Reynosa por robo a transporte

México-Cuernavaca por accidentes debido a exceso de velocidad

Querétaro-Irapuato por robo y violencia

Tráiler provoca carambola en la carretera Córdoba-Veracruz

