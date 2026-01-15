¡Gana tu lugar! UAM lanza la convocatoria 2026; calendario para el registro

La Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ) abre sus puertas a una nueva generación de estudiantes de licenciatura y tú puedes formar parte de ella. La convocatoria 2026 de la UAM estará disponible muy pronto y, en adn Noticias, te vamos a contar cuáles son las fechas importantes que debes anotar en tu calendario.

¿Cuándo sale la convocatoria UAM 2026?

Si entrar a la UAM es uno de tus propósitos para este año, mantente atento a la nueva convocatoria 2026, para que puedas participar en el examen de admisión. Recuerda que es indispensable que te prepares, pues cada año, esta prestigiosa universidad recibe más de 90,000 aspirantes en sus convocatorias de admisión, de los cuales menos del 30% logra ingresar.

Las fechas que debes de anotar en tu calendario para participar en la convocatoria 2026 son las siguientes:

Publicación de la convocatoria : Mes de febrero

: Mes de febrero Registro en línea: Del 6 al 18 de febrero

Entrega de documentos: Del 6 al 18 de febrero

Pago del derecho de examen ($360 nacionales / $1,800 extranjeros): 24 de febrero

($360 nacionales / $1,800 extranjeros): 24 de febrero Examen de selección: 4.ª semana de marzo

Publicación de resultados: 3.ª semana de abril

Lista complementaria de aspirantes: 17 de septiembre



¿Cuáles son los requisitos para el registro al examen de selección de la UAM?

Si estás listo o lista para participar en la convocatoria UAM 2026, es importante que consideres cumplir con los siguientes requisitos:



Pagar una ficha de admisión que cuesta $360 MXN para mexicanos y $1,800 MXN para estudiantes extranjeros

CURP

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de pago de la ficha de admisión

Acta de nacimiento (original y copia)

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente (subida al sistema de registro)

¿Qué escuelas tienen pase directo a la UAM?

La UAM ofrece pase directo a estudiantes del Colegio de Bachilleres de sus cuatro sedes (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma). Los alumnos que tienen derecho al pase directo son aquellos que cuenten con un promedio superior a 8, al menos hasta e quinto semestre.

El pase directo le permite a los alumnos del Colegio de Bachilleres postularse para al menos tres licenciaturas, de la misma área. Aún no hay fecha para la convocatoria de la segunda edición. Por lo que se recomienda que los alumnos estén al pendiente de los avisos en su plantel.

¡Que no se te pase! Este 2026 puede ser el inicio de tu futuro. Mantente atento a la apertura de la convocatoria, regístrate y participa por un lugar en la UAM.

