Los detalles sobre la convocatoria de la UNAM para licenciatura este 2026
Miles de estudiantes buscan un lugar en la UNAM cada año, por lo que aquí te contamos los detalles de la convocatoria para presentar el examen a licenciatura este 2026
Llegó el momento. La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) comenzará con su Concurso de Selección para Licenciatura y la convocatoria ya fue anunciada. Los alumnos que sean elegidos podrán comenzar sus estudios en el ciclo escolar 2026-2027, aunque el proceso podría ser bastante largo.
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) compartió las fechas clave y los procesos de la convocatoria para ingresar a la UNAM. Todo comenzará el lunes 12 de enero, y es importante cumplir con todos los requisitos para asegurar un lugar.
Fechas clave en la convocatoria de la UNAM 2026
Todos los alumnos que ingresen a través del examen de selección deberán tener muy presentes las siguientes
fechas
:
- 12 de enero: Publicación de la convocatoria oficial
- 23 de enero al 3 de febrero: Registro de aspirantes por internet
- 23 de enero al 5 de febrero: Pago por el derecho a examen
- 23 de mayo al 10 de junio: Aplicación del examen
- 17 de julio: Publicación de resultados
- 27 al 31 de julio: Entrega de documentos para el ingreso
- 3 al 7 de agosto: Inscripción a planteles de licenciatura
- 10 de agosto: Inicio del ciclo escolar 2026-2027
Fechas del pase reglamentado de la UNAM
Por otro lado, los alumnos que ya cursan el bachillerato en las preparatorias o CCH's de la
UNAM
tendrán fechas un poco diferentes. En su caso, deberán estar atentos a:
- 19 de marzo: Publicación de la Convocatoria del Pase Reglamentado
- 6 al 15 de abril: Registro de aspirantes por internet
- 21 de julio: Resultados del pase reglamentado
En el caso del pase reglamentado, los estudiantes deben preocuparse por su promedio escolar, ya que entre más alto sea, es más seguro que queden en su primera opción.
