Los detalles sobre la convocatoria de la UNAM para licenciatura este 2026

Llegó el momento. La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) comenzará con su Concurso de Selección para Licenciatura y la convocatoria ya fue anunciada. Los alumnos que sean elegidos podrán comenzar sus estudios en el ciclo escolar 2026-2027, aunque el proceso podría ser bastante largo.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) compartió las fechas clave y los procesos de la convocatoria para ingresar a la UNAM. Todo comenzará el lunes 12 de enero, y es importante cumplir con todos los requisitos para asegurar un lugar.

Fechas clave en la convocatoria de la UNAM 2026

Todos los alumnos que ingresen a través del examen de selección deberán tener muy presentes las siguientes fechas :



12 de enero: Publicación de la convocatoria oficial

23 de enero al 3 de febrero: Registro de aspirantes por internet

de aspirantes por internet 23 de enero al 5 de febrero: Pago por el derecho a examen

23 de mayo al 10 de junio: Aplicación del examen

17 de julio: Publicación de resultados

27 al 31 de julio: Entrega de documentos para el ingreso

3 al 7 de agosto: Inscripción a planteles de licenciatura

10 de agosto: Inicio del ciclo escolar 2026-2027

Fechas del pase reglamentado de la UNAM

Por otro lado, los alumnos que ya cursan el bachillerato en las preparatorias o CCH's de la UNAM tendrán fechas un poco diferentes. En su caso, deberán estar atentos a:



19 de marzo: Publicación de la Convocatoria del Pase Reglamentado

del Pase Reglamentado 6 al 15 de abril: Registro de aspirantes por internet

21 de julio: Resultados del pase reglamentado

En el caso del pase reglamentado, los estudiantes deben preocuparse por su promedio escolar, ya que entre más alto sea, es más seguro que queden en su primera opción.

