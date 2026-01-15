¡Atención! Las 11 razones por las que el SAT auditará a contribuyentes este 2026

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) dio a conocer los nuevos motivos por los cuales las y los contribuyentes podrán ser auditados a lo largo de este 2026, esto gracias a la implementación de condiciones “equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica” a la ciudadanía.

A través de un comunicado emitido en la plataforma del Gobierno de México, se anunció que este 2026 se aplicará el llamado “Plan Maestro: Atención al contribuyente y fiscalización”, el cual incluye una serie de acciones que llevarán a cabo las autoridades tributarias en todo el país.

Lista de las 11 razones por las que el SAT auditará a contribuyentes este 2026

Entre los puntos señalados por el SAT , se estableció que en caso de que se incumpla con el pago de impuesto, únicamente se realizará una auditoría por contribuyente en la cual se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

Las 11 razones por las que se auditará a los contribuyentes este 2026, son las siguientes:

Celebren operaciones con “factureras” o “nomineras”

A contribuyentes que presenten pérdidas fiscales recurrentes

Simulen o abusen de deducciones

Obtengan ingresos que no son declarados

Abusen de estímulos fiscales

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importen productos con precio por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias

No paguen retenciones por sus empleados

Realicen operaciones con paraísos fiscales

Soliciten devoluciones improcedentes

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

¿Cuál es el nuevo periodo de tiempo para la devolución fiscal del SAT?

Más allá de los 11 motivos por los que ahora el SAT podrá auditar a las y los contribuyentes, el Gobierno de México informó que se redujo el periodo de tiempo de las devoluciones fiscales correspondientes.

Dentro del mismo comunicado de las autoridades tributarias, se informó que los los nuevos tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en un promedio de 5 días, mientras que para empresas será en 30 días.

