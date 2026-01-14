Profeco alerta y llama a revisión urgente: si tienes uno de estos 7 modelos, tu coche y tu salud están en peligro

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), en coordinación con Volkswagen de México, ha emitido una alerta de seguridad prioritaria para los propietarios de casi 38 mil vehículos en el país. El llamado obedece a una posible falla en el funcionamiento de las bolsas de aire (airbags), lo que podría representar un riesgo de lesiones para los conductores en caso de accidente.

Esta medida preventiva busca que los dueños de diversos modelos, tanto de la marca Volkswagen como de Seat, acudan a los talleres autorizados para una revisión inmediata y, de ser necesario, el reemplazo de los componentes afectados sin costo alguno.

Lista de modelos Volkswagen y Seat afectados

El problema principal detectado radica en las bolsas de aire de la marca Takata. Según el reporte técnico, existe la posibilidad de que la carcasa del generador de gas del airbag frontal (lado del conductor) desprenda pequeños filamentos o fragmentos al activarse durante un choque.

La lista detallada de las 37,972 unidades de Volkswagen que deben ser revisadas:

Passat: Modelos 2012 a 2015.

Modelos 2012 a 2015. Passat CC: Modelos 2016 y 2017.

Modelos 2016 y 2017. Tiguan: Modelos 2015 a 2017.

Modelos 2015 a 2017. Transporter: Modelo 2015.

Modelo 2015. Crafter: Modelos 2015 y 2016.

Modelos 2015 y 2016. Multivan: Modelo 2015.

Modelo 2015. NBB: Modelos 2012 a 2018.

Por otro lado, la alerta también incluye 380 vehículos de la marca Seat que comparten el mismo componente defectuoso. Los modelos involucrados son:

León: Modelo 2017.

Modelo 2017. Toledo: Modelo 2018.

Modelo 2018. Ateca: Modelo 2018.

Alerta específica para Tiguan 2019

Adicionalmente, se emitió un aviso particular para 23 unidades del Tiguan Comfortline año 2019. En estos casos, la falla se encuentra en la bolsa de aire de la cabeza (marca Joyson Safety Systems). Si esta se activa, el inflador podría romperse y expulsar fragmentos de metal a través del techo, poniendo en peligro a los pasajeros.

¿Qué debo hacer si mi auto está en la lista?

Si identificaste tu vehículo en alguno de los listados anteriores, es fundamental que te pongas en contacto con la automotriz lo antes posible. Profeco ha enfatizado que todas las revisiones y reparaciones derivadas de esta alerta son completamente gratuitas para el consumidor.

Las campañas de revisión tienen diferentes vigencias, algunas extendiéndose hasta octubre de 2026, pero se recomienda no postergar la visita al taller por motivos de seguridad.

Para agendar una cita o verificar si tu número de serie (VIN) está involucrado, puedes utilizar los siguientes canales oficiales:

Volkswagen de México: Teléfono: 800 73 78 489 Correo: contacto@vw.com.mx Sitio web para revisión: appsvolkswagen.com.mx/recall/llamado-revision.html

Seat México: Teléfono: 800 835 7328 Correo: atencion@seat.com.mx Sitio web para revisión: seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision

