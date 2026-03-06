Madre e hijo mueren por incendio en casa de Edomex
La madrugada del jueves, una vivienda en el municipio de Tlalnepantla de Baz se incendió dejando dos muertos.
De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de que salían llamas y humo del domicilio.
Cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil trabajaron durante varios minutos para controlar y sofocar el incendio pero desafortunadamente la mujer de 82 años y su hijo de 38 murieron calcinados.