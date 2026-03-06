adn bueno
Madre e hijo mueren por incendio en casa de Edomex

La madrugada del jueves, una vivienda en el municipio de Tlalnepantla de Baz se incendió dejando dos muertos.

Por: Itandehui Cervantes

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de que salían llamas y humo del domicilio.

Cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil trabajaron durante varios minutos para controlar y sofocar el incendio pero desafortunadamente la mujer de 82 años y su hijo de 38 murieron calcinados.

