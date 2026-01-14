Abren vacantes para trabajar en cárcel de Cuautla con sueldo de 20 mil pesos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en busca de personal médico y de prevención para el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Cuautla, Morelos, y ofrece salarios de más de 20 mil pesos al mes.

Las vacantes son de "Médico Penitenciario" y "Oficial en Prevención Penitenciaria" y están dirigidas a las personas con vocación de servicio, honestidad y lealtad, informó el Ayuntamiento de Cuautla y la Dirección de Desarrollo Económico.

¿Dónde postularse a las vacantes para trabajar en la cárcel?

Los interesados deben presentarse al reclutamiento que se realizará el 14 de enero, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las oficinas de Fomento al Empleo de la Bolsa de Trabajo. Sin embargo, en caso de no poder acudir dicho día se brindará información los miércoles de cada semana en dicha dirección.

También se dará información de las vacantes de lunes a viernes de 9:34 a 13:30 horas en el CEFEREPSI, ubicado en Circuito de Todos los Santos No.1, Barrio San Luis, Unidad habitacional Mariano Matamoros, Ayala, Morelos.

¿En dónde enviar la solicitud?

Los interesados también pueden pedir información a través de los correos oficiales del centro penitenciario elsa.maldonado@oadprs.gob.mx y recluta.ceferepsi@oadprs.gob.mx Además de los teléfonos (735) 398 9500 y (735) 398 9428, extensión 16755.

¿Cuál es el salario que se ofrece para estas vacantes?

Para ambas vacantes se ofrece un salario mensual desde 20 mil 129.24 pesos, menos impuestos, además de formación especializada dentro del sistema de seguridad federal.

