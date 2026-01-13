¿Tu auto se queda en casa? El Hoy No Circula se aplica el martes 13 de enero en horario normal en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula 13 de enero se aplica este martes en horario normal en la CDMX y el Edomex. Se trata de una medida impuesta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el Valle de Toluca. Si estás a punto de salir, en adn Noticias te explicamos qué autos no circulan hoy, el horario y las excepciones para evitar multas.

¡Atención, automovilista! Antes de encender el motor, consulta el calendario del programa Hoy No Circula vigente este martes y planifica tus traslados con tiempo.

¿Qué autos no circulan el día de hoy martes 13 de enero?

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, este martes 13 de enero el Hoy No Circula aplica para los vehículos con:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción es válida tanto en CDMX como en Edomex, por lo que si tu auto cumple con estas características, deberá quedarse en casa durante el horario establecido. Este esquema forma parte del calendario semanal del Hoy No Circula, el cual se mantiene activo siempre que no haya contingencia ambiental.

Esto es lo que debes saber: aunque no se haya declarado una alerta por mala calidad del aire, el programa se aplica de forma regular para disminuir las emisiones contaminantes.

¿Hay excepciones en el programa Hoy No Circula?

La respuesta es sí. Existen algunos vehículos que quedan exentos del programa Hoy No Circula. Son los siguientes:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Personas con discapacidad (con acreditación)

¿Qué horario aplica el Hoy No Circula hoy 13 de enero?

El horario del Hoy No Circula para este martes 13 de enero de 2026 es el habitual:

De 5:00 a 22:00 horas

Durante este lapso, los autos restringidos no pueden circular dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México ni en 30 municipios del Valle de Toluca que se unieron al programa, a partir del 1 de julio de 2025 . Circular fuera del horario permitido puede derivar en multas económicas y corralón, por lo que se recomienda tomar previsiones.

