Carreteras afectadas hoy lunes 12 de enero por regreso a clases; México-Querétaro con accidente vial
¡Evita retrasos! Choques, fallas mecánicas y el clima complican la circulación en puntos estratégicos; conoce las zonas con reducción de carriles y cierres.
El regreso a clases hoy lunes 12 de enero provocó un incremento considerable en la movilidad en distintas regiones del país, lo que derivó en accidentes, cierres parciales y una fuerte carga vehicular en carreteras y autopistas federales.
Desde las primeras horas del día, autoridades viales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y salir con anticipación para evitar retrasos.
Carga vehicular por regreso a actividades escolares
La reactivación de clases también se reflejó en un notable aumento del tránsito en autopistas que conectan con zonas metropolitanas y centros urbanos. Entre los tramos con mayor carga vehicular destacan:
- Autopista México–Querétaro , en la plaza de cobro Tepotzotlán, con dirección a la Ciudad de México
- Autopista Puebla–Acatzingo, en la plaza de cobro Amozoc, dirección Acatzingo
- Autopista Chamapa–Lechería, en la plaza de cobro Atizapán, con carga vehicular en dirección Chamapa, sin reporte de incidentes
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) January 12, 2026
Accidentes y cierres parciales en autopistas
De acuerdo con los reportes más recientes, se registraron diversos incidentes que afectaron la circulación en importantes vías de comunicación. Las carreteras y autopistas con algún tipo de afectación son las siguientes:
- Libramiento Surponiente de Querétaro, a la altura del km 042+700, donde se registró un accidente
- Autopista Isla–Acayucan, en el km 162, con cierre parcial de circulación en dirección a Acayucan debido a una camioneta con falla mecánica
- Autopista Córdoba– Veracruz , en la plaza de cobro Cuitláhuac, con reducción de carriles por un accidente relacionado con el incendio de un neumático de un tractocamión
- Carretera Zacatecas –Saltillo, en el km 189+200, con cierre parcial de circulación
Tramos con circulación restablecida y condiciones climatológicas
Algunas vialidades lograron normalizar su flujo tras incidentes previos, mientras que en otras persisten riesgos por el clima:
- Carretera Ent. San Pedro–Todos Santos, en Baja California Sur , con circulación libre tras el retiro de un bloqueo en el km 060+800
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, con circulación restablecida en los km 266 y 205, dirección Cuernavaca
- Autopista Cuernavaca–Acapulco, en el km 210, mantiene reducción de carriles mientras continúan labores de atención al accidente
- Autopista Salina Cruz–La Ventosa, donde se reportan lluvias y vientos fuertes, por lo que se recomienda manejar con precaución
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, especialmente durante este inicio de semana marcado por el regreso a clases.
