Carreteras afectadas hoy lunes 12 de enero por regreso a clases; México-Querétaro con accidente vial

El regreso a clases hoy lunes 12 de enero provocó un incremento considerable en la movilidad en distintas regiones del país, lo que derivó en accidentes, cierres parciales y una fuerte carga vehicular en carreteras y autopistas federales.

Desde las primeras horas del día, autoridades viales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y salir con anticipación para evitar retrasos.

Carga vehicular por regreso a actividades escolares

La reactivación de clases también se reflejó en un notable aumento del tránsito en autopistas que conectan con zonas metropolitanas y centros urbanos. Entre los tramos con mayor carga vehicular destacan:



Autopista México–Querétaro

Autopista Puebla–Acatzingo , en la plaza de cobro Amozoc, dirección Acatzingo

, en la plaza de cobro Amozoc, dirección Acatzingo Autopista Chamapa–Lechería, en la plaza de cobro Atizapán, con carga vehicular en dirección Chamapa, sin reporte de incidentes

Accidentes y cierres parciales en autopistas

De acuerdo con los reportes más recientes, se registraron diversos incidentes que afectaron la circulación en importantes vías de comunicación. Las carreteras y autopistas con algún tipo de afectación son las siguientes:



Libramiento Surponiente de Querétaro , a la altura del km 042+700, donde se registró un accidente

, a la altura del km 042+700, donde se registró un accidente Autopista Isla–Acayucan , en el km 162, con cierre parcial de circulación en dirección a Acayucan debido a una camioneta con falla mecánica

, en el km 162, con cierre parcial de circulación en dirección a Acayucan debido a una camioneta con falla mecánica Autopista Córdoba– Veracruz

Carretera Zacatecas –Saltillo, en el km 189+200, con cierre parcial de circulación

Tramos con circulación restablecida y condiciones climatológicas

Algunas vialidades lograron normalizar su flujo tras incidentes previos, mientras que en otras persisten riesgos por el clima:



Carretera Ent. San Pedro–Todos Santos , en Baja California Sur

, en Autopista Cuernavaca–Acapulco , con circulación restablecida en los km 266 y 205, dirección Cuernavaca

, con circulación restablecida en los km 266 y 205, dirección Autopista Cuernavaca–Acapulco , en el km 210, mantiene reducción de carriles mientras continúan labores de atención al accidente

, en el km 210, mantiene reducción de carriles mientras continúan labores de atención al accidente Autopista Salina Cruz–La Ventosa, donde se reportan lluvias y vientos fuertes, por lo que se recomienda manejar con precaución

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, especialmente durante este inicio de semana marcado por el regreso a clases.

