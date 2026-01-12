inklusion.png Sitio accesible
Banco de niebla obliga a suspender aterrizajes y despegues en el AICM hoy 12 de enero

Carreteras afectadas hoy lunes 12 de enero por regreso a clases; México-Querétaro con accidente vial

¡Evita retrasos! Choques, fallas mecánicas y el clima complican la circulación en puntos estratégicos; conoce las zonas con reducción de carriles y cierres.

bloqueos en carreteras
Autoridades reportan incidentes en Querétaro, Veracruz y Zacatecas|Guardia Nacional Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

El regreso a clases hoy lunes 12 de enero provocó un incremento considerable en la movilidad en distintas regiones del país, lo que derivó en accidentes, cierres parciales y una fuerte carga vehicular en carreteras y autopistas federales.

Desde las primeras horas del día, autoridades viales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y salir con anticipación para evitar retrasos.

Carga vehicular por regreso a actividades escolares

La reactivación de clases también se reflejó en un notable aumento del tránsito en autopistas que conectan con zonas metropolitanas y centros urbanos. Entre los tramos con mayor carga vehicular destacan:

  • Autopista México–Querétaro , en la plaza de cobro Tepotzotlán, con dirección a la Ciudad de México
  • Autopista Puebla–Acatzingo, en la plaza de cobro Amozoc, dirección Acatzingo
  • Autopista Chamapa–Lechería, en la plaza de cobro Atizapán, con carga vehicular en dirección Chamapa, sin reporte de incidentes

Accidentes y cierres parciales en autopistas

De acuerdo con los reportes más recientes, se registraron diversos incidentes que afectaron la circulación en importantes vías de comunicación. Las carreteras y autopistas con algún tipo de afectación son las siguientes:

  • Libramiento Surponiente de Querétaro, a la altura del km 042+700, donde se registró un accidente
  • Autopista Isla–Acayucan, en el km 162, con cierre parcial de circulación en dirección a Acayucan debido a una camioneta con falla mecánica
  • Autopista Córdoba– Veracruz , en la plaza de cobro Cuitláhuac, con reducción de carriles por un accidente relacionado con el incendio de un neumático de un tractocamión
  • Carretera Zacatecas –Saltillo, en el km 189+200, con cierre parcial de circulación

Ángeles Verdes brindan apoyo gratis para los conductores en carreteras de México

Tramos con circulación restablecida y condiciones climatológicas

Algunas vialidades lograron normalizar su flujo tras incidentes previos, mientras que en otras persisten riesgos por el clima:

  • Carretera Ent. San Pedro–Todos Santos, en Baja California Sur , con circulación libre tras el retiro de un bloqueo en el km 060+800
  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, con circulación restablecida en los km 266 y 205, dirección Cuernavaca
  • Autopista Cuernavaca–Acapulco, en el km 210, mantiene reducción de carriles mientras continúan labores de atención al accidente
  • Autopista Salina Cruz–La Ventosa, donde se reportan lluvias y vientos fuertes, por lo que se recomienda manejar con precaución

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, especialmente durante este inicio de semana marcado por el regreso a clases.

