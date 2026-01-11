¿Será suficiente? El nivel Sistema Cutzamala para la CDMX y el Edomex en enero 2026

Ya comenzó el 2026 y el Sistema Cutzamala se mantiene en un excelente nivel luego de la histórica temporada de lluvias que registró en meses anteriores; sin embargo, el pronóstico para este año es poco alentador y las autoridades tendrán que asegurarse de que el acumulado pueda rendir por el mayor tiempo posible.

Al corte del 31 de diciembre del 2025, el Cutzamala cerró con un 91.20% de nivel acumulado, un aumento considerable en comparación con los últimos cinco años, aunque la temporada de lluvias ha llegado a su fin y se esperan sequías durante este año.

Nivel del Sistema Cutzamala en enero 2026

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Cutzamala ha tenido un ligero descenso en su nivel durante los primeros días del año. Al corte del 8 de enero del 2026, su nivel es de 90.10%. Las presas se encuentran de la siguiente manera:



Villa Victoria: 86.40%

Valle de Bravo: 93.63%

El Bosque: 86.61%

Cabe destacar que las presas de Villa Victoria y El Bosque son las que más han bajado su nivel durante los primeros días del año, considerando que durante diciembre del 2025 ambas llegaron a superar el 90% de almacenamiento.

¿Qué le espera al Sistema Cutzamala este año?

La agencia meteorológica de Reino Unido, Met Office, hizo un pronóstico poco alentador en cuanto al clima de México y el mundo para el 2026. En pocas palabras, se espera uno de los años más calurosos en la historia, gracias a los efectos del cambio climático.

La última vez que esto ocurrió fue en el 2024, año en el que México sufrió por sequías en la mayor parte del territorio. De hecho, en aquel año el Sistema Cutzamala llegó a estar cerca del 30% de su nivel, muy cerca del más bajo histórico. Si esto se repite, se debe administrar de la mejor manera posible el agua acumulada, ya que las lluvias no volverían a realizar el milagro.

