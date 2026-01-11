Becas Corazón de Cimarrón 2026: Así puedes solicitar el apoyo para no pagar inscripción

La Becas Corazón de Cimarrón 2026 es un programa impulsado por el gobierno de Baja California y la UABC para apoyar a estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad económica o social, con el objetivo de garantizar su permanencia en la licenciatura al eliminar el pago de inscripción y reinscripción.

La beca Corazón de Cimarrón, es un apoyo que habían estado buscando desde la Universidad, ahora ya es una realidad en Baja California, declaró el rector de la institución, Luis Enrique Palafox Maestre. En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles.

¿En que consisten las Becas Corazón de Cimarrón 2026?

Este subsidio cubre el 100% del costo de inscripción y reinscripción para estudiantes de licenciatura. Se implementa en todos los campus de la UABC y tiene un presupuesto estimado de 134 millones de pesos y en su arranque busca apoyar alrededor del 30% del estudiantado de licenciatura.

Está dirigida a:



Estudiantes de licenciatura de la UABC (tanto inscritos como en proceso de inscripción).

Quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social según criterios establecidos por la universidad y el programa (esto incluye bajos ingresos familiares, residencia en áreas de alta marginación, entre otros factores).

Becas de inscripción 2026: ¿Cómo ahorrarse el pago?

Registro en línea:



Estudiantes ya inscritos: del 9 al 22 de enero de 2026.

Estudiantes de nuevo ingreso: deben completar el proceso de aceptación y cuestionario del 6 al 12 de enero de 2026.

El trámite se realiza a través del Sistema Universitario Electrónico de Pagos (SUEP) de la UABC (donde aceptas la beca y completas el registro).

¿Cómo realizar la solicitud de las becas de inscripción 2026 paso a paso?

Accede al SUEP cuando estés haciendo tu inscripción o reinscripción.

Dentro del mismo sistema, elige aceptar la Beca "Corazón de Cimarrón".

Contesta el cuestionario de vulnerabilidad que se despliega en el sistema.

Verifica que tu registro esté completo y guarda comprobantes o capturas del proceso.

Espera la publicación de resultados y revisa el sistema para confirmar si fuiste beneficiado.

Es importante saber que la asignación no es por orden de llegada, sino con base en los criterios de vulnerabilidad y disponibilidad presupuestal. Para más detalles puedes consultar la convocatoria aquí .

