Sin medicamentos ni antídoto; muere una niña por picadura de alacrán en Guerrero

A pesar de que los datos ha revelado que Guerrero es la tercera entidad con mayor número de picaduras de alacrán; recientemente una niña falleció debido a que las clínicas no contaban con el antídoto necesario.

Cifras difundidas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y analizadas por la Revista Latinoamericana de Ciencias Clínicas y Tecnología Médica indicaron que los cinco estados con más incidentes de 2020 a 2024 son

Guanajuato - 238,750

Jalisco - 228,888

Guerrero- 195,499

Michoacán - 132,895

Morelos - 112,031



¿Por qué debe alertar la picadura de un alacrán?

De acuerdo con revista internacional que es herramienta científica y académica centrada en la investigación de latinoamericana, la picadura de alacrán es un problema de salud pública desatendido en varios países en el mundo aun cuando se han estimado cerca de 1.2 millones de casos anuales; aproximadamente 3 mil 250 muertes.

Una investigación demostró que la mayoría de los accidentes ocurre en el hogar y los campos agrícolas al manipular la leña en zonas marginadas sobre todo en Guerrero.

Denuncia falta de antídoto de alacrán en México

Fuerza Informativa Azteca lo denunció en octubre del 2023, ya que Daniel García, empleado de Birmex declaró que ya no se producía nada.

Y desde ese año, no había antídoto para picaduras de alacrán o serpientes; la producción de este tipo de medicamentos fue de cero en el 2022.

"Realmente nosotros no somos distribuidores y al vapor nuestros trabajadores están tratando de aprender", dijo

Las consecuencias ahora se viven con la falta de producción del antídoto que ha cobrado la vida 2 niñas en México, una de 5 años, en Hermosillo, Sonora, en octubre del año pasado y otra recientemente de 12 años en Guerrero.

Cabe señalar que el personal de salud de Guerrero también denunció en noviembre del 2025, carencia de antivenenos para picaduras serpiente.

