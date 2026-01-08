¡Con permiso! La tiendita y la tortillería necesitan licencia para tener máquinas tragamonedas en Puebla

Las máquinas tragamonedas y de videojuegos que se encuentran en la tiendita de la esquina o en la tortillería de tu colonia, en el estado de Puebla, pueden ocasionar el cierre del establecimiento, debido a que se requiere contar con un permiso.

Si eres dueño del negocio y tienes o te interesa tener este tipo de maquinitas, te recomendamos que sigas leyendo, sobre todo, si vives en el estado de Puebla.

¿Son legales las máquinas tragamonedas en México?

Las máquinas tragamonedas sí son legales en México, siempre y cuando, los dueños de los establecimientos en las que se encuentran cuenten con la licencia de funcionamiento correspondiente.

En el caso del estado de Puebla, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, confirmó que se aplicarán multas a los dueños de establecimientos que cuentan con máquinas tragamonedas o videojuegos que no obtengan su permiso.

Para detectarlos, las autoridades anunciaron que comenzarán a realizar un operativo para verificar que los negocios cuenten con los permisos. El funcionario explicó que existe una preocupación por parte del gobierno de Puebla acerca de la proliferación de este tipo de maquinitas que causan adicción entre la población.

¿Cuánto es la multa por tener máquinas tragamonedas sin permiso?

En el momento de abrir un negocio, los dueños deben de obtener una licencia de funcionamiento en el que se especifica el tipo de negocio que será. Al respecto, el secretario general de Gobierno de Puebla explicó que las tienditas y las tortillerías no cuentan con el permiso para operar este tipo de máquinas de videojuegos.

La utilización explotación de videojuegos, máquinas de palanca, de monedas y billetes, necesita un Certificado de Control Anual, el cual es expedido por la Dirección de Ingresos del gobierno municipal.

Por el momento, el gobierno de Puebla explicó que los negocios que sean sorprendidos operando máquinas tragamonedas o videojuegos sin la licencia de funcionamiento correspondiente serán clausurados.

