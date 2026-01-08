Frente Frío 27 azotará con heladas extremas de hasta -15 grados en zonas altas del país este 8 de enero

El Frente Frío 27 seguirá azotando varias entidades y zonas altas de la República mexicana, este jueves 8 de enero de 2026. Por esta razón, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para protegerse del mal clima en México.

Te contamos cuáles son las entidades más afectadas por el frío extremo en los que se registrarán heladas de hasta -15 grados bajo cero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados de la República habrá clima bajo cero el 8 de enero?

El clima helado no cede. Este jueves 8 de enero, el Frente Frío 27 se desplazará sobre el norte del país, originando rachas muy fuertes de viento en dicha región. Sin embargo, los estados en los que el termómetro descenderá hasta -15 grados son: Chihuahua y Durango, pues en las zonas serranas incluso se registrarán heladas durante la madrugada del viernes 9 de enero.

Los habitantes de estados como Baja California y Sonora, también deberán de tomar precauciones pues este jueves deberán de soportar un frío extremo de entre -10 a -5 °C.

Asimismo, si vives en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, CDMX y Morelos, prepárate para tener una noche fría y madrugada helada con temperaturas de entre -5 y 5 grados.

¿Dónde lloverá en México este jueves 8 de enero de 2026?

Tláloc finalmente está cediendo, por lo que este jueves se prevén únicamente algunas lluvias aisladas y chubascos como resultado de la interacción de algunos sistemas meteorológicos como son una vaguada y corrientes de chorro polar y subtropical.

Los estados que podrían tener leves precipitaciones son :

Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Recomendaciones para protegerte del frío extremo en la CDMX

En el caso de la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 8 de enero de 2026. Asimismo, emitió las siguientes recomendaciones para protegerse del frío:

Abrígate en capas y protege cabeza, manos y pies para evitar pérdida de calor.

Evita cambios bruscos de temperatura y ventila tu hogar si usas calefacción.

Consume alimentos y bebidas calientes, ricos en calorías y vitamina C.

Cuida a niños, adultos mayores y mascotas, son los más vulnerables al frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza, neumococo)

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.