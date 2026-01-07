Muere el perrito Roki después de que menores de edad le colocaran un cohete en su hocico

Otro caso de maltrato animal se registró en México, esta vez en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el perrito Roki murió después de que unos menores de edad encendieran un cohete y lo colocaran en su hocico.

Aunque Roki batalló para quitarse el cohete no pudo sacarlo y murió al instante tras la explosión. Este hecho ocurrió el 1 de enero del 2026 durante las celebraciones de Año Nuevo en el callejón del Tigre, colonia Allende y ahora vecinos y protectores de animales exigen justicia.

San Miguel de Allende investiga el asesinato de Roki

Al recalcar que la violencia contra los animales está prohibida, el Gobierno de San Miguel de Allende señaló que, pese a no ser la autoridad competente en la materia, el municipio, a través de la Dirección Jurídica y la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad interpondrá una denuncia contra quien o quienes resulten responsables.

"El Gobierno Municipal 2024-2027 condena la violencia animal y expresa su rechazo a hechos como el ocurrido en la colonia Allende...Se le dará puntual seguimiento, para que se haga justicia contra este tipo de delitos".

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Guanajuato?

El maltrato animal está tipificado como delito en el Artículo 297-A del Código Penal de Guanajuato y se castiga con sanciones de 6 meses a 5 años de prisión y multas económicas de 60 hasta 300 unidades de medida (34 mil pesos).

